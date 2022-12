Toezichthouder VS wil overname Activision Blizzard door Microsoft blokkeren

De Amerikaanse mededingingswaakhond FTC wil niet dat game-uitgever Activision Blizzard wordt overgenomen door techreus Microsoft. De toezichthouder stapt daarom naar de rechter. De overname werd in januari bekendgemaakt, de deal heeft een waarde van omgerekend bijna 60 miljard euro.

Activision Blizzard is de uitgever van bekende titels als World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty en Candy Crush.

Volgens de FTC zou de overname een oneerlijk concurrentievoordeel voor Microsoft kunnen opleveren. Dat bedrijf maakt de populaire Xbox-console. "We willen hiermee voorkomen dat Microsoft de macht krijgt over een prominente, onafhankelijke gamemaker en daarmee de concurrentie op de gamemarkt schaadt", aldus de FTC.

Sony niet akkoord

Rivaal Sony, eigenaar van Playstation, verzet zich al maanden tegen de overname. Het Japanse bedrijf vreest dat als Microsoft Activision Blizzard in handen krijgt, de populaire Call of Duty-games alleen nog maar voor de Xbox uitgegeven zullen worden en niet meer voor de Playstation. Microsoft beloofde eerder meermaals dat dit niet zou gebeuren.

Gisteren sloot het techbedrijf met Nintendo nog een deal. Daarin werd vastgelegd dat, mocht de overname doorgaan, de Call of Duty-spellen de komende tien jaar ook voor spelcomputers van Nintendo uitgegeven zullen blijven worden. Eenzelfde belofte deed Microsoft ook aan Sony, aldus het techbedrijf.

Ook de Europese Commissie en de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk doen overigens onderzoek naar de overname. De Europese Commissie is bang dat de overname leidt tot minder concurrentie, hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie. Als deze doorgaat, zou Microsoft het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld worden.