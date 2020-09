PSV maanden zonder Gutierréz: 'Er is duidelijk versterking nodig'

Op de persconferentie van PSV-trainer Roger Schmidt in de aanloop naar het eredivisieduel met FC Emmen werd weinig gesproken over de tegenstander. Wél over Sam Lammers, Eran Zahavi en Érick Gutierréz.

De meeste vragen uit de zaal gingen over Zahavi. De 33-jarige Israëlische spits van het Chinese Guangzhou R&F is de beoogde opvolger van Sam Lammers, die op weg is naar Atalanta Bergamo.

"Ik ken hem uit China, hij was daar een van de besten", liet Schmidt weten. "Als je daar kunt scoren, kun je het ook in Nederland. We hebben versterkingen nodig, dat is duidelijk. En goals door het verlies van Lammers."

Uitbreiden selectie

De Duitser neemt het Lammers niet kwalijk dat hij PSV verlaat. "Hij was heel open over de interesse van Atalanta. Ik vond het knap dat zijn houding desondanks goed was en dat hij de focus op PSV hield."