Frankrijk maakt condooms gratis voor jongeren tussen 18 en 25 jaar

In Frankrijk kunnen jongeren vanaf 1 januari gratis condooms krijgen, heeft de Franse president Macron aangekondigd. Het is de bedoeling dat apotheken ze gaan verstrekken. De maatregel, die bedoeld is voor jongeren van 18 tot 25 jaar, moet seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) tegengaan.

Macron spreekt van een "kleine preventierevolutie", die nodig is omdat steeds meer Franse jongeren een soa oplopen. Gezondheidsautoriteiten schatten dat het aantal soa's in Frankrijk in 2020 en 2021 met zo'n 30 procent is toegenomen.

Op dit moment kunnen Fransen het bedrag dat ze aan condooms hebben uitgegeven deels terugkrijgen via de zorgverzekering. Ze hebben daarvoor wel een briefje van hun huisarts nodig. De verzekering vergoedt 60 procent van de kosten van twee condoommerken. Fransen die aanvullend verzekerd zijn, kunnen het hele bedrag terugkrijgen.

Ook gratis soa-test

De gratis condooms komen boven op andere maatregelen die Frankrijk neemt rond anticonceptie en soa's. Vorige week nam het parlement een nieuwe wet aan waarmee jonge vrouwen na onbeschermde seks gratis een morning-afterpil kunnen halen in de apotheek. Ook worden soa-testen gratis voor alle Fransen onder de 26 jaar.

De anticonceptiepil en het spiraaltje zijn in Frankrijk al sinds een jaar gratis voor jongeren tot 25 jaar. Eerder lag die leeftijdsgrens op 18 jaar.