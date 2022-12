Martens boekt met PSG simpele zege, Roord valt bij Wolfsburg uit met enkelblessure

VfL Wolfsburg en Paris Saint-Germain hebben beide een eenvoudige zege geboekt in de Champions League voor vrouwen. De Duitse club, die onder leiding staat van de Nederlandse coach Tommy Stroot, won met 4-2 van AS Roma. PSG versloeg het Albanese Vllaznia met 4-0.

Wolfsburg, dat in 2013 en 2014 de Champions League won, begon met drie Nederlandse speelsters aan de wedstrijd. Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms hadden een basisplaats.

De doelpunten kwamen van de Poolse Ewa Pajor, die twee keer scoorde, de Duitse Lena Lattwein en de IJslandse Sveindis Jane Jonsdottir. Jonsdottir kwam in de twaalfde minuut al in het veld voor Roord, die door haar enkel was gegaan.

Dankzij de zege gaat Wolfsburg aan kop in groep B. AS Roma staat tweede, voor St. Polten en Slavia Praag.

Twee assists Martens

Bij Paris Saint-Germain stonden Jackie Groenen en Lieke Martens in de basis bij de wedstrijd tegen Vllaznia, dat onderaan staat in groep A met nul punten en zelfs nog geen enkel doelpunt wist te maken.

De club uit Parijs had dan ook weinig moeite met de opponent uit Albanië. Kadidiatou Diani zorgde voor een 2-0 ruststand. Ramona Bachmann en Magnaba Folquet maakten er na rust 4-0 van. Martens stond bij twee van de vier doelpunten aan de basis met een voorzet.

Paris Saint-Germain staat tweede in de groep, achter Chelsea. De club van Aniek Nouwen speelt later donderdagavond nog tegen Real Madrid, dat de derde plaats in de poule bezet.