Argentijnse fans gaan vol voor WK: 'Sommigen verkochten hun huis om erbij te zijn'

Christian Ale is daar een van. Hij is leider van de Argentijnse supportersgroep Barwargento. "Ik ben er sinds 21 november. We hebben hier een community gecreëerd. We eten samen, gaan samen naar wedstrijden en zingen. We zijn eigenlijk een grote Argentijnse familie."

'Complex A' biedt slaapplekken aan dertigduizend mensen. Na het WK komen hier gastarbeiders te wonen, nu verblijven hier de fans. Van de tienduizenden Argentijnen die er naar Qatar zijn gereisd, verblijven er in dit dorp zo'n vijfduizend.

Barwa Barahat al Janoub doet troosteloos aan. Er staan enkel dezelfde betonnen appartementen, allemaal driehoog en witgekalkt, voorzien van grote letters en nummers om niet te verdwalen in de eentonigheid.

Aan de rand van de woestijn, op een half uurtje rijden van Doha, doemen vrijwel uit het niets honderden blokken met witte appartementen op. Het dorpje staat tussen een slachthuis en een elektriciteitscentrale in en voelt heel ver weg van de glitter en glamour in de hoofdstad.

Veel Argentijnen hebben diep in de buidel moeten tasten om erbij te zijn op dit WK, vertelt Ale, maar dat hebben ze ervoor over. "Het is traditie voor veel fans om onze ploeg elk WK achterna te reizen. Ik heb hier zelf bijvoorbeeld vier jaar voor gespaard", zegt hij.

"Ik heb elke maand geld opzijgezet. Ik had een auto kunnen kopen, maar het Argentijns elftal is een ongelofelijk belangrijk onderdeel van mijn leven. Het is een levenswijze en traditie voor velen van ons."

De verhalen over Argentijnen die hun auto of huis hebben verkocht om er in Qatar bij te zijn, die kloppen, lacht hij. "Er zijn inderdaad veel gekke Argentijnen."

Spookdorp

Nu, midden op de dag, is het woestijndorp behoorlijk uitgestorven. Veel fans uit andere landen zijn al naar huis, en de groep Argentijnen die 'over' is gaat overdag naar de stad voor vermaak. Toch komen er ook nog dagelijks supporters bij. Twee fans in blauw-witte shirts komen uit de bus en rollen hun koffertjes naar de appartementen.