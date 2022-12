'Groenlandse vrouwen kregen ook na 1991 nog ongewilde anticonceptie'

Artsen plaatsten ook na 1991 nog spiralen in de baarmoeders van Groenlanders zonder hiervoor toestemming te vragen. Dat schrijft de BBC op basis van verhalen van ervaringsdeskundigen.

De Deense en Groenlandse regering spraken in september af een onderzoek te doen naar de ongewilde plaatsing van spiralen bij meisjes en vrouwen van de Inuit, de oorspronkelijke inwoners van Groenland. Circa 4500 Groenlandse meisjes en vrouwen kregen in de jaren 1960 en 1970 een spiraal geplaatst, onthulde een Deense podcast eerder dit jaar. De Deense regering wilde zo de bevolkingsgroei in Groenland terugdringen.

Het onderzoek naar deze 'spiraalcampagne' beslaat officieel de periode van 1960 tot 1991, toen Groenland de gezondheidszorg overnam van Denemarken. Maar de vrouwen die de BBC sprak, zeggen dat de praktijk van het plaatsen van ongewilde anticonceptie ook in de jaren daarna doorging.

Anticonceptiestaaf

De BBC tekent de ervaringen op van vier vrouwen die er recentelijk achter kwamen dat er een spiraal of andere vorm van anticonceptie in hun lichaam zat, zonder dat ze hier toestemming voor hadden gegeven.

Een van die vrouwen vermoedt dat een spiraal zonder haar medeweten is geplaatst in 2018, toen ze een operatie aan haar baarmoeder had. Pas een jaar later kwam ze hier achter, toen ze vanwege hevige buikpijn voor controle naar het ziekenhuis ging.

"Ik was zo geschokt", zegt ze over het moment dat ze erachter kwam. De hevige buikpijn werd veroorzaakt doordat de spiraal haar baarmoeder had doorboord.

Een 31-jarige vrouw kwam er in 2011 na een abortus achter dat er een anticonceptiestaaf in haar arm zat. De betreffende arts had geen toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan.

'Tranen over mijn wangen'

Een andere ervaringsdeskundige vermoedt dat er een spiraal in haar baarmoeder is geplaatst in de vroege jaren 00, toen ze als 16-jarige een abortus onderging. Ze kwam hier vijf jaar later achter, toen ze naar de dokter ging om een spiraal te laten plaatsen. De dokters vertelden haar dat ze al een spiraal had.

"Ik herinner me dat de tranen over mijn wangen rolden", zegt ze tegen de BBC. "Ik vertelde de artsen dat ik niet kon begrijpen hoe ik al een spiraal in mij had. Waarom herinnerde ik me niet dat ik die had laten plaatsen?"

De Gezondheidsminister van Groenland zegt tegen de BBC dat zij er niet van op de hoogte is dat artsen ook recentelijk anticonceptie hebben geplaatst bij vrouwen zonder hun geïnformeerde toestemming. Volgens haar Deense ambtsgenoot zijn er geen gegevens bekend over wanneer de spiraalcampagne stopte. Dat is volgens hem onderdeel van het officiële onderzoek.