Meer Rotterdammers gedupeerd door toeslagen dan eerder bekend

In de gemeente Rotterdam zijn ruim 9200 mensen mogelijk slachtoffer van de toeslagenaffaire. Dat is zo'n anderhalf keer meer dan eerder bekend was, concludeert de Rotterdamse nieuwssite Vers Beton. Eerder maakte de gemeente nog melding van bijna 6000 gedupeerde ouders.

Volgens Vers Beton zijn de cijfers nu hoger doordat Rotterdam een nieuwe telmethode gebruikt. Tot voor kort werden alleen de ouders meegeteld die door de Belastingdienst als mogelijke gedupeerde waren aangemerkt. Nu zijn ook de ouders meegenomen die in beeld zijn gekomen doordat ze een gemeentelijke schuld hebben. Ook is een groep gedupeerden meegeteld die zich later bij de gemeente heeft gemeld.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam bevestigt dat de gemeente heeft besloten om deze groepen bij het totale aantal mogelijk gedupeerden op te tellen.

In een brief die het stadsbestuur deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd, staat dat van ruim 4700 Rotterdammers vaststaat dat ze slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Meer dan 4300 mogelijk gedupeerden wachten nog op erkenning door de Belastingdienst. De overige 175 Rotterdammers die zich hebben gemeld, zijn niet als slachtoffer erkend.

Migratieachtergrond

De toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen en ten onrechte werden bestempeld als fraudeur. In Rotterdam en andere grote steden wonen relatief veel gedupeerden van de affaire.

In juni stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vast dat de meeste slachtoffers een migratieachtergrond hebben. Vooral Surinaamse en Caribische Nederlanders werden getroffen door de harde fraudeaanpak van de Belastingdienst.

In de meeste gevallen ging het om alleenstaande ouders. Veel van hen zaten in de bijstand toen de Belastingdienst begon met het onrechtmatig terugvorderen van toeslagen.