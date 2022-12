Bezuinigingen aangekondigd bij Bol.com, 300 banen weg

Bol.com moet de komende drie jaar 225 miljoen euro besparen. Dat gaat gepaard met het schrappen van driehonderd banen, zo'n 10 procent van het personeelsbestand. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van een opname van een personeelsbijeenkomst waar het nieuws bekend werd gemaakt. Bol.com bevestigt het nieuws aan de NOS.

Zo'n tweehonderd banen verdwijnen volgens Bol.com door natuurlijk verloop. Dat zijn mensen die vrijwillig vertrekken, bijvoorbeeld vanwege pensionering. De overige honderd banen betreft tijdelijke contracten die niet verlengd worden.

Behalve naar bezuinigingen op het personeel, wordt er ook kritisch gekeken naar marketingbudgetten en inkoopkosten.

Veranderde markt

Een woordvoerder zegt dat de bezuinigingen het gevolg zijn van een veranderende retail- en e-commercemarkt. Bol merkt dat consumenten door de hoge energieprijzen en de inflatie minder uitgeven.

"Dit betekent niet dat het niet goed gaat met Bol.com", zegt de woordvoerder. "Het afgelopen kwartaal is onze omzet toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Daarnaast groeien we nog in marktaandeel, dus ten opzichte van de markt doen we het nog steeds goed."

Groei met corona

Nog een reden waarom het bedrijf indikt: het kan de groei van de afgelopen jaren niet evenaren. De omzet ging in de coronajaren door het dak: in de laatste maanden van 2020 steeg de online verkoop met 70 procent. Daarmee kwam in 2020 de verkoop uit op 4,3 miljard euro, terwijl de doelstelling 3,5 miljard euro was.

Maar na die jaren van uitbundig online kopen, houden mensen nu meer de hand op de knip: in het tweede kwartaal dit jaar was de omzet van de webwinkel 2,1 procent lager dan het jaar ervoor. Het aantal medewerkers gaat met deze bezuinigingen dan ook weer terug naar het niveau van 2021.

Dat de markt aan het veranderen was, had ook moederbedrijf Ahold Delhaize in de gaten. De beursgang die in de tweede helft van dit jaar op de planning stond, werd afgelopen zomer afgeblazen. De marktomstandigheden waren er volgens het moederbedrijf niet goed genoeg voor.

Van groei naar winst

Voor techbedrijven lijkt na jarenlange focus op groei, waarbij het maken van winst secundair leek, het tij te keren. Zo kondigde ook het moederbedrijf van Thuisbezorgd onlangs aan 170 banen te schrappen, en is maaltijdbezorger Deliveroo zelfs uit Nederland vertrokken.