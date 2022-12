'Harry en Meghan overspelen met 'therapiesessie' hun hand'

De serie is in het Verenigd Koninkrijk het gesprek van de dag:

Ook oud-correspondent Tim de Wit ziet het beeld in Groot-Brittannië kantelen. "Mensen vinden dat ze bezig zijn om de koninklijke familie te beschadigen en daar ook nog heel veel geld aan verdienen. En met een koning Charles die nog niet eens is gekroond, vinden velen het niet passen om over de rug van de koninklijke familie je gram te halen."

Hij noemt de serie één groot "ijdelheidsproject". In Groot-Brittannië is de verwarring daarover groot, zegt Brilliant. "De grootste frustratie onder de Britten is dat Harry en Meghan een rustig leven wilden, zonder schijnwerpers van de tabloids. En nu komen ze met een serie, eerder al met een Meghan-podcast, en binnenkort met Harry's autobiografische boek."

"Met deze serie verbranden ze alle bruggen achter zich", aldus Brilliant, expert op het gebied van strategische communicatie. "En dat is allesbehalve goed voor hun reputatie in het Verenigd Koninkrijk."

Het is zeer waarschijnlijk dat Harry en Meghan, met hun Netflix-documentaire, hun hand hebben overspeeld. Want wie in in het Verenigd Koninkrijk aan de koninklijke familie komt, komt nog steeds aan zeer veel Britten. Dat zeggen oud-correspondent Tim de Wit en James Brilliant, een Britse expert reputatiemanagement.

In de vanochtend verschenen documentaire doet het koppel zelf hun verhaal. In het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten werd met grote spanning uitgekeken naar de serie omdat deze "explosief" zou zijn. - NOS

Die waarheid is de waarheid van Harry en Meghan, de reden waarom het stel uit de koninklijke familie is gestapt. Het stel noemt de worsteling met de Britse (roddel)pers, ze beschuldigen het paleis van vieze spelletjes met diezelfde pers én benoemen een diepgeworteld racisme in het paleis.

Volgens beiden is de Britse koninklijke familie - ondanks alle schandalen en onenigheid - nog steeds immens populair. Al staat de jongere generatie meer open voor Harry en Meghan. Vooral jongere Britten en Britten met een migratieachtergrond zijn eerder geneigd om het tweetal te steunen in hun gevecht om de waarheid, zegt De Wit.

Harry heeft wel een punt, vindt De Wit, als het gaat om zijn leven met de tabloids. Duidelijk is hoe moeilijk het voor hem, en andere leden van de koninklijke familie, is om te leven in een wereld waar alles, maar dan ook echt alles wordt gefotografeerd. "Dat je elke stap die je zet, gevolgd wordt door een leger aan fotografen. En zijn moeder is natuurlijk mede als gevolg van een achtervolging van paparazzi's omgekomen."

Ongeloofwaardig

Volgens de oud-correspondent hebben Harry en Meghan goed nagedacht over hoe ze zichzelf in de serie portretteren. Storend, vindt hij, dat Megan zichzelf neerzet als iemand die geen idee had waar ze aan begon. "Dus je stapt in de bekendste koninklijke familie ter wereld, en dan zeg je dat je een paar jaar daarvoor niet wist wie Harry en William waren."

Meghan moest naar eigen zeggen zelfs googelen naar het Britse volkslied. De Wit: "Toch een van de bekendste volksliederen ter wereld. Dat komt op mij erg naïef over. Allemaal om de indruk te wekken dat ze niet wist waar ze aan begon en dat het haar dus is overkomen. Dat vind ik niet heel geloofwaardig."

Meghans reputatie is in het Verenigd Koninkrijk beschadigd, ze heeft betere pr nodig, zegt Brilliant. "De documentaire is ook bedoeld om haar te laten zien als vriendelijk, aardig, een moeder. En samen is het David versus Goliath, goed versus slecht. Harry en Meghan zijn de goeden, de slechten zijn de media en de koninklijke familie. Allemaal bekeken vanuit hun positie als slachtoffer."

Therapiesessie

Rekenen op een ommezwaai in de Britse publieke opinie, hoeft het stel volgens De Wit en Brilliant niet te rekenen. Misschien is dat ook niet hun doel, want hun toekomst ligt voorlopig in de Verenigde Staten. Hun populariteit daar bevestigen kan volgens De Wit en Brilliant een strategie zijn. "Ze moeten daar alles wat ze willen doen, kunnen blijven doen. En voor dat publiek is dit dan wel een goeie serie", zegt De Wit.

Dat komt ook omdat er in de Verenigde Staten veel meer aandacht en fascinatie is voor het stel. Brilliant: "Er wordt in de VS gezegd dat ze zich gedragen als de Kardashians. Maar daar houden ze in de VS van: reality-tv met beroemdheden en roddels. Ook de kwestie van ras, wat duidelijk een groot onderwerp is voor Meghan, is in de VS een nog veel groter probleem."

Brilliant heeft wel een advies voor Harry en Meghan: "word geen reality-tv-sterren". Al ziet hij in de documentaire overduidelijk dat Harry zich als prins nooit op zijn gemak heeft gevoeld. "Hij verloor zijn moeder, hij heeft geleden. Hij wilde altijd al onafhankelijk en vrij zijn, weg van de gekte van de monarchie. Harry is duidelijk beschadigd. Daarom is deze documentaire in zekere zin een therapiesessie."