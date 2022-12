Botsing over windmolens dreigt in provincie Utrecht

De provincie had de gemeenten opgeroepen om met meer plannen voor windenergie te komen en gaf ze daar een half jaar de tijd voor, tot 1 december. Maar nu die periode voorbij is, blijkt dat de gemeenten onvoldoende over de brug zijn gekomen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft vandaag gewaarschuwd dat de tijd voor plannen voor opwekking van wind- en zonne-energie op land begint te dringen. Daarbij valt op dat veel gemeenten de klimaatdoelen niet omarmen, zeker sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet. Heel duidelijk is dat in Utrecht, waar provincie en gemeenten afstevenen op een confrontatie over windmolens.

Van Essen snapt naar eigen zeggen de weerstand tegen windmolens. "Tegelijkertijd zie ik ook veel mensen die zich grote zorgen maken over klimaatverandering. Die zeggen: overheid, pak die handschoen op, maak keuzes, en zorg dat er plek komt voor schone energie. Die opdracht hebben wij ook." De provincie zal daarbij zoeken naar locaties die zo min mogelijk effect hebben op omwonenden of de natuur.

Eén gemeente die geen windenergie binnen de eigen grenzen wil, is De Ronde Venen. Marcelle Buitendam is raadslid van Ronde Venen Belang, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste politieke partij werd. Ook is ze betrokken bij de actiegroep tegen windmolens Red de Plassen. Ze is ontstemd dat de provincie desnoods de plekken voor windmolens gaat aanwijzen.

Eerst op zee

"Als de provincie eenzijdig oplegt dat we hier windturbines plaatsen, dan gaan we daar uiteraard niet mee akkoord. Wij hopen dat we het met een de-escalerende route kunnen oplossen, maar er komen geen windturbines in De Ronde Venen", zegt Buitendam. Haar partij maakt zich zorgen over de gezondheidseffecten van windmolens en over mogelijke effecten op de natuur. Ook wil de partij dat er zo mogelijk eerst meer windmolens op zee geplaatst worden.

Ronde Venen Belang wil wel inzetten op meer zonne-energie, zowel op daken als op de grond. Begin volgend jaar gaan de gesprekken met omwonenden beginnen bij de eerste locatie waar een zonneveld kan komen. De Ronde Venen staat hierin niet alleen, veel meer gemeenten willen liever inzetten op zonnevelden dan op windmolens.

Betere balans

Maar volgens de provincie leidt grootschalig inzetten op zonne-energie voor grotere problemen met het elektriciteitsnet, dan een mix van zonne- en windenergie. "Het is belangrijk dat er een betere balans komt tussen zon en wind, want het waait vaker dan dat de zon schijnt", zegt Van Essen. "Dat betekent dat je door dezelfde kabel veel meer energie over een heel jaar kan transporteren als je dat met een windmolen doet dan als je dat met een zonneveld doet."

Gedeputeerde Van Essen ziet dat de provincie soms ook om hulp wordt gevraagd. "Er zijn ook gemeenten die tegen ons zeggen: wij herkennen het beeld dat wij als gemeentes soms de neiging hebben om de windmolens naar de buren te schuiven. Dus provincies, help ons daarbij, om op het niveau van de hele provincie de goeie locaties te kiezen."