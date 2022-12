'Bijna geen speler is dit WK zo constant als pareltje en fijne jongen Aké'

Om gezondheidsredenen kijkt Piet de Visser (88) niet in Qatar, maar thuis voor de buis in Brabant alle WK-wedstrijden. Van begin tot eind. Als liefhebber. En dat niet alleen. Alle spelers krijgen er een beoordeling bij in De Vissers notitieboek. Vier ruime voldoendes schreef hij uit voor Oranje-verdediger Nathan Aké. "Hij is een van de constantste spelers van het hele WK", zegt De Visser. "Bij andere spelers zit er een mindere wedstrijd tussen. Bij hem niet. Voor mij is hij een van de waardevolste spelers van Oranje." Fred Grim sluit zich daarbij aan. "Zeker weten", zegt de oud-doelman. Als interim-bondscoach liet Grim Aké eind mei 2017 debuteren in het Nederlands elftal, in een oefenwedstrijd tegen Marokko (2-1 winst). Aké stond linksback en speelde de hele wedstrijd.

Nathan Aké (m) voor zijn debuut tegen Marokko, naast Jeroen Zoet (l) en Matthijs de Ligt (r) - Pro Shots

"Ik kende hem al van Jong Oranje en hij maakte een heel goede indruk", vertelt Grim. "Ik was enorm tevreden over Aké. Zoals hij zich manifesteerde op het veld, zo was hij erbuiten ook. Correct. Hij kwam afspraken na en was betrouwbaar. Hij kwam uit een goed nest. Ik herinner me dat zijn ouders altijd mee waren." 'Dan word je een topper' De band tussen De Visser en Aké gaat verder terug. In 2011 maakte de verdediger de overstap van de jeugd van Feyenoord naar Chelsea. Of Aké een versterking was, had de leiding van de Engelse club aan scout De Visser gevraagd. Een overtuigend "ja!" was het antwoord. "Ik scout altijd op vijf punten", legt De Visser uit. "Aké scoorde op alle punten een 7,5 tot 8. Dan kom je heel ver. Dan word je een topper." De Visser gaat verder: "Ten eerste techniek, de bal vrij maken, passing. Ten tweede visie, hij ziet het spel. Ten derde fysiek, hij is snel, niet groot, maar kan goed springen, maakt meer kopgoals dan grotere verdedigers."

Nederland-Argentinië bij de NOS Oranje neemt het vrijdag 20.00 uur Nederlandse tijd op tegen Argentinië. De kwartfinale van het WK is bij de NOS live te zien op NPO 1, NOS.nl in de NOS-app en via NPO Start. Ook is er verslag op NPO Radio 1.

"Punten vier en vijf zijn mentaliteit en karakter. Tegenwoordig zet ik karakter altijd bovenaan. Die spelers komen altijd verder dan anderen. In die tijd waren er zeker jongens technisch beter dan Aké. Door zijn karakter is hij doorgestoten." Op zestienjarige leeftijd waagde Aké de sprong naar Londen. Zo jong, zo'n sprong, dat gaat dikwijls niet goed. 'Terry en Lampard waren enthousiast' "Ik wil spelers altijd op het veld zien", aldus De Visser. "Nu mag ik niet vanwege mijn gezondheid, maar ik wil naar buiten. Ik wil ze in de ogen kijken. Ik wil ze zien trainen. De jonge Aké heb ik bij Chelsea vaak gezien op de training. Dat deed hij fantastisch. Als jonge speler mocht hij meetrainen met het eerste. Routiniers als Frank Lampard en John Terry waren enthousiast over hem. Hoe hij zich gedroeg en luisterde naar oudere spelers." Met Aké liep het wel goed af. Althans, een doorbraak bij Chelsea bleef uit, maar via Reading, Watford en Bournemouth kwam hij alsnog bij de absolute top terecht, bij Manchester City. "Nu heeft hij een heel grote stap gemaakt", gaat De Visser verder. "Naar City, de beste club van de wereld. Hij staat er gewoon regelmatig in de basis."

Nathan Aké - Pro Shots

En nu staat Aké er ook op het WK. Voor het toernooi liet bondscoach Louis van Gaal al doorschemeren dat de plek links in het centrum van de verdediging voor hem bestemd was. Statistieken: belangrijk in opbouw De WK-statistieken ondersteunen de punten van De Visser. Linkspoot Aké is belangrijk in de opbouw van Oranje. Hij legde met de bal aan de voet 761 meter af in de richting van het vijandelijke doel, na de Spaanse centrumverdedigers Rodri en Aymeric Laporte het meeste van alle spelers op dit WK en veel meer dan de andere Oranje-internationals. Ook zijn voortzetting is goed. Van alle Nederlanders met meer dan tien passes dit WK heeft Aké de beste passnauwkeurigheid: 92,2 procent. Verder verstuurde Aké dit toernooi van alle Nederlanders de meeste passes voorwaarts: 91 van 269. Qua duelkracht is er ruimte voor verbetering: Aké won 51,6 procent van zijn persoonlijke duels, een relatief lage score voor een verdediger. Ter vergelijking: Virgil van Dijk scoort 57,7 procent en Jurriën Timber 55,9 procent, aanmerkelijk beter. Qua balheroveringen staat Aké vijfde van alle Nederlanders dit toernooi, wederom ruim achter collega's Van Dijk en Timber. 'Echt een pareltje' "Ik hou van zijn spel", zegt De Visser. "Hij speelt direct. En hij is niet ruw, maar heeft een goede tackle. Als hij tackelt, heeft hij de bal. Hij heeft een correcte tackle. Dat kunnen er weinig. Dat komt ook door zijn visie en inzicht. Daarom pakt hij ook weinig kaarten." Kijk hieronder hoe Nathan Aké en Jurriën Timber dinsdag vooruitblikten op het duel met Argentinië:

Nathan Aké en Jurriën Timber blikken vooruit op het Wl-duel met Argentinië. - NOS

"Ik zie nu een heel volwassen speler", voegt Grim toe. "Hij heeft de lijn van toen, bij zijn debuut, doorgetrokken. Dat hij hier staat, heeft hij helemaal zelf afgedwongen. Daar heb ik enorm veel respect voor. Dat ik hem heb laten debuteren, is iets speciaals, maar nu niet meer belangrijk." De Visser heeft een mooie benaming voor Aké: "Echt een pareltje. Dit heb ik altijd verwacht en gehoopt. Ik ben blij voor hem. Hij is zo'n fijne jongen. Op een goede manier bescheiden. Hij geeft wel gewoon zijn mening en kan goed praten over voetbal, maar op een correcte manier. Hij is geen opschepper." Vrijdag wacht Aké in zijn 34ste interland een ander pareltje, Lionel Messi, van Argentinië. "Ik denk dat Messi het moeilijk gaat krijgen in de driehoek Timber, Van Dijk, Aké", voorspelt De Visser.