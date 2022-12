Twee aanhoudingen in onderzoek naar explosies Midden-Nederland

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij explosies afgelopen zomer bij woningen in Midden-Nederland. Het gaat om mannen van 36 en 21 jaar uit Amsterdam.

In juli waren er explosies bij meerdere woningen in de provincies Utrecht en Noord-Holland. De eerste was bij een woning in Hoef en Haag, een dorp in aanbouw bij Vianen. De volgende nacht werden bewoners van een chaletpark in Tienhoven, ongeveer 30 kilometer noordelijker, opgeschrikt door een harde knal bij een chaletwoning.

Het weekend daarop was er een ontploffing in Huizen en eind juli was er opnieuw een explosie bij een woning in Hoef en Haag. Eerder maakte de politie al bekend er sterk rekening mee te houden dat de explosies te maken hebben met een conflict in het drugsmilieu.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

In het onderzoek naar de explosies zijn al een 42-jarige man uit Den Haag en een 33-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Een van hen zit nog vast.

Of deze verdachte de twee opgepakte mannen uit Amsterdam kent, kan een woordvoerder van de politie omwille van het lopende onderzoek niet bevestigen aan RTV Utrecht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.