Albanezen steken plots massaal het Kanaal over, mede door valse beloftes

In 2020 waren het er nog maar 50, maar dit jaar maakten tot nu toe al 12.000 Albanezen de oversteek. Daarmee vormen ze de grootste groep overstekers. Britse politici maken zich zorgen, want een deel van de Albanezen belandt in de criminaliteit.

Het Verenigd Koninkrijk heeft plots te maken met duizenden Albanezen die illegaal het land binnenkomen. Ze komen via het Kanaal, en steken het water over in kleine boten.

We zijn hardwerkende mensen. Zeggen dat we allemaal criminelen zijn, is racistisch.

Er zijn drie redenen dat de Albanezen juist naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken, zegt Fatjona Mejdini, journalist en hoofd van het Initiatief tegen Transnationale Georganiseerde Misdaad in de Albanese hoofdstad Tirana. "Ten eerste is er al een grote Albanese diaspora in het VK, dat maakt het makkelijker voor andere Albanezen om ook daarheen te verhuizen."

Een tweede reden dat Albanezen nu voor Engeland kiezen, is de prijs van de oversteek. "Een jaar geleden kostte het nog 30.000 pond om de oversteek te maken", vertelt Mejdini, "maar tegenwoordig kun je al voor 2500 pond het Kanaal over".

Criminele bendes

De derde reden gaat over de criminele bendes die actief zijn in het VK. Hun rijkdom heeft een grote aantrekkingskracht. In filmpjes op onder meer Tiktok zijn jonge Albanezen te zien met mooie auto's, in chique restaurants en in dure merkkleding. Ook maken de mannen video's over hoe makkelijk het is om de oversteek te maken.

Mejdini: "Jonge mannen zien die filmpjes en denken: dat wil ik ook. Zij realiseren zich niet dat de jongens in die video's criminelen zijn."

'Invasie'

Door corona verslechterde de toch al belabberde economische situatie in Albanië. Het gemiddelde inkomen is 600 euro per maand en de werkloosheid onder jongeren ligt op 20 procent. Daarom verlaten jaarlijks tienduizenden Albanezen het land, op een bevolking van nog geen drie miljoen.

Een deel van hen gaat naar Duitsland. Dat zijn vaak de hoogopgeleide Albanezen, zoals dokters en ingenieurs. De laagopgeleide Albanezen kiezen juist voor het Verenigd Koninkrijk. Het merendeel daarvan, zo'n 10.000 dit jaar, zijn jonge, alleenstaande mannen.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman noemt de komst van de Albanezen een "invasie van criminelen". "Laten we niet doen alsof het om vluchtelingen gaat. We weten allemaal dat de waarheid is, ze behoren tot criminele bendes."