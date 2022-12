Shorttrackster Velzeboer mist derde World Cup van het seizoen

Xandra Velzeboer mist de wereldbekerwedstrijden in Almaty van komend weekend. De 21-jarige shorttrackster was de afgelopen dagen ziek en is nog niet fit genoeg om van start te gaan bij de derde World Cup van het seizoen. Er wordt geen vervanger opgeroepen voor Velzeboer, die de 500 en de 1.500 meter zou rijden in Kazachstan.

Xandra Velzeboer - Instagram @Xandravelzeboer

Velzeboer is bezig aan een sterk seizoen. Ze pakte bij de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen in Montréal naast het goud met de relay-ploeg ook twee individuele gouden plakken. Een week later reed ze in Salt Lake City een wereldrecord op de 500 meter, de afstand waarop ze later dat weekend ook het goud pakte. Tot een strijd tussen Velzeboer en Suzanne Schulting is het dit seizoen nog niet gekomen. In Almaty hadden ze elkaar kunnen treffen op de 500 en de 1.500 meter, maar vanwege de afmelding van Velzeboer lopen ze elkaar opnieuw mis.