Klimaatactivisten blokkeren kruispunt op Zuidas in Amsterdam

De politie is begonnen om een eind te maken aan de blokkade op de Zuidas in Amsterdam door actiegroep Extinction Rebellion. Volgens de groep blokkeren zo'n driehonderd demonstranten daar een kruispunt om aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. Volgens de politie zijn er 100 tot 150 betogers.

De politie vroeg de menigte eerst via een megafoon om de blokkade op te heffen, maar de klimaatactivisten weigerden te vertrekken. Met busjes, motoren en paarden verplaatsen agenten de demonstranten nu van het kruispunt. Er staan bussen klaar om de mensen af te voeren. Per bus worden twintig mensen vervoerd.

Eerder kondigde de actiegroep al aan om blokkades te houden. "De bedrijven op de Zuidas blokkeren klimaatbeleid, dan blokkeren wij de Zuidas. Lobby eruit, burgers erin!", betogen de activisten.

Meer acties

De gemeente Amsterdam had vooraf voorwaarden gesteld aan de demonstraties van de groep. Zo mocht er niet langer dan vier uur per dag gedemonstreerd worden en zijn blokkades van wegen of gebouwen verboden. Omdat dat nu toch gebeurt, grijpt de politie in.

Verder moet de organisatie ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en dat deelnemers zich aan de 1,5 meter maatregel houden en moeten ze zelf het terrein weer opruimen, schrijft NH Nieuws.

Dit weekend komen de actievoerders vaker samen. Zo is er vanmiddag een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Ook op andere plekken in Nederland worden demonstraties georganiseerd.