Na lang denken beaamt Depay: 'Een van de belangrijkste wedstrijden uit mijn carrière'

Als 20-jarige broekie mocht Memphis Depay in 2014 aan de aftrap verschijnen in de kwartfinale van het WK in Brazilië. Costa Rica, toen de tegenstander, werd na strafschoppen verslagen. In de halve finale tegen Argentinië bleef Depay 120 minuten op de bank en moest hij vanaf de zijlijn toezien hoe Oranje de finale misliep. Acht jaar later wacht er weer een kwartfinale voor Depay, nu als onbetwiste aanvalsleider van het team van Louis van Gaal. Gaat het duel met Argentinië de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière worden? Na lang nadenken: "Ik denk wel dat het een van de belangrijkste wedstrijden is." In de acht jaar sinds Brazilië is de rol van Depay binnen Oranje flink veranderd. "Ik denk wel dat ik van nature een leider ben", zegt hij. "Toen was ik een jongen van 20 die een kwartfinale speelde, dat was heel anders. Maar als ik naar mezelf kijk, ga ik nog steeds op dezelfde manier de wedstrijd in."

Nederland-Argentinië bij de NOS Oranje neemt het vrijdag 20.00 uur Nederlandse tijd op tegen Argentinië. De kwartfinale van het WK is bij de NOS live te zien op NPO 1, NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Start. Ook is er verslag op NPO Radio 1.

Depay, Daley Blind en Stefan de Vrij zijn de enige selectiespelers die er in 2014 ook al bij waren. Mede daarom zijn er geen gevoelens van wraak bij Oranje. "Het is wel een revanche, natuurlijk, maar het is een compleet ander team. Er zijn weinig spelers die dat toen hebben meegemaakt. Ik voel scherpte en focus. Iedereen is bezig met één ding: deze wedstrijd winnen. Ik voel eenheid. Ik denk dat iedereen er heel veel zin in heeft." De impact van Van Gaal Tijdens de persconferentie een dag voor het duel met de Argentijnen ging Depay ook in op de rol die bondscoach Van Gaal vervult. "Hij heeft veel impact gehad, dat zie je ook aan de resultaten, we hebben niets verloren. Onze teamdiscipline is strakker geworden. Dat is belangrijk om resultaten te halen, zeker op een toernooi. Iedereen kent zijn karakter en visie en dat is ook waardoor hij een winnende mentaliteit brengt. Hij is ook heel duidelijk in hoe hij zijn visie overbrengt." De relatie tussen Depay en Van Gaal is flink verbeterd sinds hun gezamenlijke tijd bij Manchester United: