Nieuwe (waarnemend) griffier Tweede Kamer komt terug van pensioen

De Tweede Kamer heeft weer een griffier. Het is de zeventigjarige Geert Jan Hamilton, die eigenlijk al met pensioen was. Hij is vanmiddag in de Kamer beëdigd en ontving daarna een applaus van de Kamerleden.

Hamilton is een jurist met een lange staat van dienst in politiek Den Haag. Hij was twaalf jaar griffier van de Eerste Kamer, tot oktober 2018. Hij was toen ook lid van de Stuurgroep Renovatie Binnenhof.

Hamilton volgt tijdelijk Simone Roos op die opstapte na de commotie over het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Arib. Roos vond de ontstane situatie en publiciteit niet meer werkbaar, omdat ze het Kamerpersoneel als werkgever geen sociaal veilige werkomgeving meer kon bieden.

Verder schreef zij in haar afscheidsbrief: "De onrust is naar mijn observatie voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd, waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn betrokken. Hiermee heb ik, als werkgever, grote moeite." Andere leden van het management van de Kamer legden gelijk met Roos hun taken neer.

Aanspreekpunten voor onderzoek

De griffier is de belangrijkste adviseur van de Kamervoorzitter en geeft leiding aan het Kamerpersoneel. Een van de eerste taken van Hamilton wordt om twee nieuwe 'gedelegeerd opdrachtgevers' voor het onderzoek naar Arib te vinden. Die twee moeten het aanspreekpunt worden voor het bureau dat het onderzoek uitvoert.

Het dagelijks bestuur van de Kamer zal binnenkort de procedure beginnen om een 'vaste' griffier te benoemen.