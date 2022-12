Zaalhockeyers boeken ruime zege op EK: 'Maar we zijn op onze hoede'

Ze moeten hun tanden vanavond nog in Duitsland zetten, maar de eerste winst van het Europese zaaltoernooi in Hamburg is binnen voor de Nederlandse hockeymannen. Oranje versloeg Tsjechië met 8-2. De Nederlandse ploeg speelde energiek en in een hoog tempo. Al na twee minuten scoorde Gijs Campbell met een tip van dichtbij na een voorzet van Boris Burkhardt vanaf links. Voor rust kwam nog een tegengoal van de Tsjechen uit een strafcorner. Pas in het derde kwart kreeg Oranje de wedstrijd volledig onder controle en benutte door gecontroleerd overspel de gaten in de Tsjechische verdediging. Bekijk de openingsgoal van Campbell:

Brilliant opening goal for the Dutch, as a fantastic passing move is finished off by Gijs Campbell at close range #EHIC2022



Watch Live: https://t.co/jDb3aLPwak pic.twitter.com/jDjuhHCJEo — EuroHockey (@eurohockeyorg) December 8, 2022

Jeroen Hertzberger is tevreden, maar slijpt mentaal de messen. "Dit voelt als een prima start, maar we zijn op onze hoede voor de komende wedstrijden. Vanavond na de wedstrijd tegen de Duitsers weten we beter hoe we ervoor staan." Het vorige EK in 2020 werd gewonnen door Duitsland. Voor Teun Rohof wordt het vanavond een beetje afzien. De zaalspecialist is in Nederland achtergebleven, omdat hij geen vrij kon krijgen van zijn werk; Rohof is docent Nederlands op een middelbare school.

Jeroen Hertzberger in actie tegen Tsjechië - World Sport Pics

Vorig zaalseizoen speelde hij voor Harvestehuder, een gerenommeerde club uit Hamburg, en hij had graag op de vloer gestaan in z'n tweede thuisstad. "Zaalhockey leeft in Duitsland enorm. Daarom zit de zaal ook bomvol, met vierduizend man publiek. Duitsland traint fanatiek. Het wordt een pittige wedstrijd." Vrouwen winnen met 2-3 De Nederlandse hockeysters hadden vandaag hun derde wedstrijd. Na twee ruime overwinningen bleek Turkije een taaie tegenstander. Oranje kon puntenverlies tegen de nummer achttien van de wereld ternauwernood voorkomen.

Krappe zege van de hockeysters op Turkije: 2-3 - World Sport Pics

Na twee goals door Lieke van Wijk en Pam Imhof sloeg Turkije toe en maakte de eerste treffer, en later uit een strafcorner de 2-2. Lieke van Wijk redde Oranje in de laatste paar minuten en scoorde uit een strafcorner prachtig raak in de rechterbovenhoek.