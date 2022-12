Celine Dion lijdt aan zeldzame zenuwziekte, optredens opnieuw uitgesteld

Bij de Canadese zangeres Celine Dion is onlangs een zeldzame neurologische aandoening vastgesteld, waardoor ze voorlopig niet kan optreden. In een video op Instagram zegt de 54-jarige zangeres onder meer te kampen met spasmes. Ook heeft ze door de ziekte moeite met lopen en zingen.

De aandoening van Dion is het zogeheten stiff person-syndroom, waarbij het centrale zenuwstelsel is aangetast. Patiënten met deze ziekte hebben onder meer last van aanvallen van spierstijfheid, lage rugpijn, spierspasmes en bewegingsproblemen. De symptomen kunnen worden getriggerd door harde geluiden of lichte aanrakingen. Ongeveer 1 à 2 op de 1 miljoen mensen krijgen in hun leven met de ziekte te maken.

Dion zegt in de video dat ze al lang met gezondheidsproblemen kampt en dat het voor haar heel moeilijk was om ermee om te gaan en erover te praten. "Het doet me pijn jullie te vertellen dat ik er niet klaar voor ben om in februari mijn tour door Europa te hervatten", zegt de zangeres zichtbaar geëmotioneerd.

Voorjaarsoptredens opnieuw uitgesteld

Naar eigen zeggen had Dion geen andere keuze dan haar voorjaarsoptredens, onderdeel van de Courage-wereldtournee, opnieuw uit te stellen. De zangeres begon die tour al in 2019, maar veel van de optredens gingen niet door. Dat gebeurde onder meer vanwege de coronacrisis, maar ook wegens gezondheidsproblemen. Tot nu toe was niet bekend waar de Dion precies last van had.

De zangeres, die wereldwijde hits scoorde met onder meer My heart will go on en The power of love, hoopt haar voorjaarstour nu in 2024 voort te zetten, zegt ze. De optredens die ze van mei tot en met juli zou geven, zijn geannuleerd. Volgens haar website gaan de shows in augustus, september en oktober vooralsnog wel gewoon door. Eind augustus treedt de zangeres op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

"Zingen is wat ik mijn hele leven heb gedaan en waarvan ik het meeste houd", zegt Dion in haar video op Instagram, die ze zowel in het Frans als in het Engels heeft opgenomen. "Maar ik moet me nu op mijn gezondheid concentreren." De zangeres zegt verder dat ze haar fans enorm mist en dat ze niet kan wachten om weer op het podium te staan.