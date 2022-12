Van Gaal brengt Depay in verlegenheid: 'Nu zoenen we elkaar op de mond'

Bondscoach Louis van Gaal over Ángel Di María en Memphis Depay, die hij ooit naar Manchester United haalde. De relatie met Depay is significant verbeterd, volgens Van Gaal... - NOS

Di María kwam in de zomer van 2014, Van Gaal was net begonnen als coach van Manchester United, voor zo'n 75 miljoen euro over van Real Madrid en was de topaankoop van die transferperiode.

De Argentijn begon in Manchester nog redelijk, maar zijn enorme creatieve en technische kwaliteiten kwamen er met de week minder uit. Van Gaal zette Di María steeds vaker op de reservebank. Na een seizoen verkocht United hem aan het Franse PSG, waar hij zijn topvorm al snel hervond.

Di María werd jaren geleden gevraagd wat er nou mis was gegaan in Manchester. "Het probleem was Van Gaal", zei hij toen. "De slechtste coach die ik ooit gehad heb. Ik scoorde, gaf een assist, maar daarna liet hij mijn foute passes zien. Hij verkocht me van de ene op de andere dag en hield er niet van dat spelers boven hem stonden."