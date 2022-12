Na duwen, roepen en trekken van de pers, verzanden Argentijnen in algemeenheden

"Nederland kan goed aanvallen, zonder de verdediging daarin te vergeten. Dat kunnen wij ook. Als je tegen Oranje alleen maar aanvalt, betaal je daar de prijs voor." Wie deze uitspraak van Lionel Scaloni, de bondscoach van de Argentijnen, op de persconferentie analyseert, zou de conclusie kunnen trekken dat de kwartfinale van vrijdag een tactisch schaakspel wordt. Helemaal als je daarvoor Louis van Gaal al aan het woord hoorde. Complete chaos: duwen en trekken Twee landen die gaan aanvallen met de rem erop. Een tikkie saai wellicht. Dat is in groot contract met de complete chaos tussen de persconferenties van beide landen. Die van Argentinië is gepland in dezelfde zaal als die van Nederland vlak daarvoor, maar dan blijken de plannen plots gewijzigd.

We weten dat Frenkie de Jong erg belangrijk is, maar we richten ons niet op één speler. Alexis Mac Allister

Het is duwen, roepen en trekken voor de journalisten onderweg naar de andere, grotere zaal. Het zegt alles over de enorme belangstelling voor de Argentijnen. Van Gaal levert altijd op de persmomenten dit WK, hij en Memphis Depay trokken best wat bekijks, maar Argentinië is echt andere koek. Weinig spektakel Je merkt dat het WK van 2022 langzaam richting de eindfase gaat. De aandacht groeit in het IBC, het internationale mediacentrum waar alle persconferenties de dag voor de wedstrijd plaatsvinden. Spannende uitspraken van de Argentijnse bondscoach Scaloni levert dat overigens niet op. Hij noemt Nederland een moderne ploeg. "Ze vallen met z'n allen aan, maar verdedigen ook samen. Dat is hoe het hedendaagse voetbal is. Ze hebben een elftal met grote spelers en een duidelijk plan, maar dat hebben wij ook", stelt Scaloni, die in 2006 nog als speler in de Argentijnse WK-selectie zat.

Nederland-Argentinië bij de NOS Oranje neemt het vrijdag 20.00 uur Nederlandse tijd op tegen Argentinië. De kwartfinale van het WK is bij de NOS live te zien op NPO 1, NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Start. Ook is er verslag op NPO Radio 1.

Over de inzetbaarheid van vleugelspeler Ángel Di María houdt hij zich ook al op de vlakte. "Hij heeft gisteren getraind. Vandaag is de laatste training en dan zullen we zien hoe het gaat", aldus de 44-jarige Scaloni, die als vrij onervaren trainer de Copa América won in 2021. Hoe stop je Frenkie de Jong? Waar het in de Nederlandse pers vooral gaat over de vraag hoe Lionel Messi af te stoppen is, hebben de Argentijnse journalisten hun eigen variant: hoe kan Frenkie de Jong, de motor van Oranje, het voetballen onmogelijk worden gemaakt?

Alexis Mac Allister - ANP