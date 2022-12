'Grenspolitie houdt migranten vast in geheime gevangenissen langs EU-grens'

Langs de buitengrenzen van de Europese Unie houdt de grenspolitie migranten in het geheim vast in detentiecentra. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoekscollectief Lighthouse Reports in samenwerking met verschillende Europese kranten, waaronder Trouw. Hiermee maken grenswachten zich schuldig aan mensenrechtenschendingen.

De migranten worden in Bulgarije, Hongarije en Kroatië opgesloten in kooien, afgesloten bestelbussen of containers. Voor ze de EU uit gezet worden, krijgen ze te maken met fysieke mishandeling. Ook hebben de mensen hebben geen toegang tot toiletten of stromend water en krijgen ze geen eten en drinken.

De migranten die worden vastgehouden, staan nergens geregistreerd. Ook krijgen ze niet de kans om asiel aan te vragen. De handelwijze van de grenspolitie is in strijd met de mensenrechten en wijst op marteling, zeggen experts.

Gefinancierd met EU-geld

Het onderzoekscollectief sprak met tientallen slachtoffers en getuigen, onder meer vluchtelingen uit Afghanistan en Syrië. Ook verzamelden de journalisten videomateriaal en zagen ze documenten in van Frontex, de EU-organisatie die de Europese buitengrenzen bewaakt.

Ze achterhaalden onder meer de locatie van een kooi in Bulgarije en zagen hoe migranten daar worden bewaakt door grenswachten van Frontex. Ook filmden ze zeecontainers en een benzinestation in Hongarije waar vluchtelingen werden opgesloten.

Het opsluiten van migranten wordt gefinancierd vanuit de Europese Unie. Bulgarije, Kroatië en Hongarije kregen gezamenlijk 627 miljoen euro uit het Europese Interne Veiligheidsfonds en het Asiel, Migratie en Integratiefonds. Hongarije betaalde drie gevangenistrucks uit het fonds om illegale vluchtelingen te deporteren. Het Bulgaarse politiebureau met de kooi werd daarnaast ook nog gerenoveerd met EU-geld.

Pushbacks op zee

Kroatië en Hongarije ontkennen dat ze vluchtelingen vasthouden en zeggen te handelen in lijn met internationale mensenrechten. De Europese Commissie roept naar aanleiding van het onderzoek de verantwoordelijke landen op om onderzoek te doen.

Frontex is eerder in opspraak geraakt toen uit onderzoek bleek dat de organisatie migranten terugduwt de Middellandse Zee op. Daarmee maakt de grenswacht zich schuldig aan illegale praktijken. Frontex zegt zelf dat er geen fundamentele rechten van migranten geschonden worden.