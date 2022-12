Bulgarije en Roemenië niet toegelaten tot Schengen-zone, Kroatië wel

Bulgarije en Roemenië worden voorlopig nog niet toegelaten tot het Schengengebied, Kroatië wel. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie kwamen vandaag bijeen om te stemmen over de eerst uitbreiding in meer dan een decennium van het gebied waar burgers vrij kunnen reizen.

Nederland had vorige week als enige land al aangegeven tegen de komst van Bulgarije te zijn. Nu wil Oostenrijk naast Bulgarije ook Roemenië nog niet in de Schengen-zone. In dat gebied van 26 landen geldt vrij verkeer van goederen en personen: inwoners van de EU kunnen dan vrij reizen zonder paspoort. EU-lidstaten moeten nieuwe landen unaniem goedkeuren.

Nu de toelating van Kroatië is goedgekeurd wordt het land over drie weken toegelaten tot de zone. Het land heeft dan ruim tien jaar moeten wachten op toelating.

Migratie en corruptie

Van landen die willen toetreden wordt geëist ze een goed functionerende rechtstaat hebben en actief corruptie en georganiseerde misdaad bestrijden. Volgens de Europese Commissie voldoen alle drie de landen aan die eis. Een onderzoeksteam heeft dat in november vastgesteld.

Nederland en Oostenrijk blijven van mening dat de grenscontroles onder de maat zijn. "Eerst moeten de grenscontroles zichtbaar beter functioneren voordat de landen kunnen toetreden", zegt staatsecretaris Van der Burg. "De landen hebben gedaan wat wij van ze gevraagd hebben, en meer", werpt Eurocommissaris Schinas tegen. "Ze voldoen aan de eisen en zijn er klaar voor. De twijfel is een politieke keuze."

In de loop van volgend jaar behandelt de EU het verzoek van Roemenië en Bulgarije opnieuw.

50 euro

Premier Rutte vroeg zich vorige week tijdens de wekelijkse persconferentie nog hardop af of je als migrant niet gewoon met een 50-eurobiljet de grens tussen Turkije en Bulgarije kunt oversteken. Tot grote verontwaardiging van Bulgarije.

Ook de coalitiefracties CDA en D66 uitten vandaag kritiek op de woordkeuze van de premier. Sjoerd Sjoerdsma, D66, vindt dat er op zijn minst excuses moeten komen.