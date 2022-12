Vanavond op tv: Hoe 'explosief' is serie over Britse koningshuis? • Zorgen over criminele Albanezen

Hoe schadelijk is nieuwe serie voor koningshuis?

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben in een nieuwe Netflix-serie opnieuw uitgehaald naar de Britse roddelpers. Prins Harry beweert in het programma onder meer dat mensen uit de omgeving van het stel zijn betaald door journalisten om verzonnen verhalen de wereld in te krijgen.

In de serie vertellen de twee over hun keuze om een stap terug te doen in de Britse koninklijke familie. In het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten werd met grote spanning uitgekeken naar de serie omdat deze "explosief" zou zijn. We bespreken de serie met oud-correspondent Tim de Wit en reputatie-manager James Brilliant.