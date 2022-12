Ook tegen Argentinië verwacht Van Gaal schaakspel: 'Zo is het hedendaagse voetbal'

"Iedere keer krijg ik dezelfde vraag daarover, maar je moet begrijpen dat het voetbal evolueert en hoe moeilijk aanvallend voetballen tegenwoordig is", aldus Van Gaal. "Compact verdedigen is gemakkelijker dan de aanval kiezen."

Ook over zijn vorm is hij optimistisch: "Tegen Amerika heb ik een goede wedstrijd gespeeld. Tegen Argentinië wil ik er ook staan."

Deze week doken internationale media op een uitspraak van Van Gaal over Brazilië, dat hij een 'counterploegje' noemde. "Dat heb ik niet zo gezegd. Ik reageerde op hoe wij als team werden neergezet in Nederland. Brazilië doet namelijk hetzelfde als wij qua spelplan, maar heeft enorm technische spelers voorin."

Gesloten spel en Lang speelt Messi

Argentinië is de tegenstander die Nederland het vaakst trof op WK's, samen met Brazilië. De gewonnen kwartfinale van 1998 - en de goal van Dennis Bergkamp - komt op de persconferentie even ter sprake.

Kan Nederland met die nieuwe, behoudende speelstijl nog wel tot zulke historische momenten komen? "In 1998 was het spel nog open en of je het leuk vindt of niet, dat is niet meer zo. Maar wat wel kan, is met individuele kwaliteiten momenten creëren die nog jaren worden herinnerd."