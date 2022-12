Doorbraak in kankerbehandeling met eigen cellen: 'Ik had eerst een doodvonnis'

Huidkanker bestrijden met je eigen afweercellen. Dat is hoe een nieuw, persoonlijk medicijn tegen agressieve huidkanker werkt. Onderzoekers spreken van een veelbelovende ontwikkeling. Bij een op de vijf patiënten bij wie deze methode werd toegepast, verdween het uitgezaaide melanoom. Bij de helft slonken of verdwenen de uitzaaiingen. Het Nederlands-Deense onderzoek is gepubliceerd in medisch tijdschrift The New England Journal of Medicine. Afweercellen die de kanker moeten bestrijden, worden uit de tumor gehaald, vermenigvuldigd in een laboratorium en teruggebracht in het lichaam van de patiënt. Zo worden ze actiever gemaakt. Het idee is dat deze cellen hun weg naar de tumor al hebben gevonden en daardoor een voorsprong hebben. Hun aantal wordt verveelvoudigd omdat het er klaarblijkelijk te weinig zijn en ze worden tegengewerkt door de kankercellen. Het opkweken is veel werk en moet voor iedere patiënt afzonderlijk gebeuren. Zo ontstaat een levend geneesmiddel, zegt internist-oncoloog en onderzoekersleider John Haanen. In zakjes van zo'n 300 milliliter zitten gemiddeld 40 miljard T-cellen, die via een infuus worden teruggegeven aan de patiënt. Dat wordt TIL-therapie genoemd: tumor-infiltrerende lymfocytentherapie. Zo werkt de TIL-therapie:

Bij bijna de helft van de 84 patiënten die de therapie kregen, sloeg de behandeling aan. Uitzaaiingen werden kleiner en verdwenen bij 20 procent zelfs helemaal. In de controlegroep van patiënten die met de standaard-immuuntherapie werden behandeld, werden de uitzaaiingen bij 21 procent kleiner en verdween de ziekte bij 7 procent. Haanen: "Tien jaar geleden was melanoom zo dodelijk dat ik elk jaar een nieuwe patiëntenpopulatie zag. Nu zie ik sommige patiënten al tien jaar. Immuuntherapie heeft de behandeling van melanoom revolutionair veranderd." Toch overlijdt nog ongeveer de helft van de mensen met een uitgezaaid melanoom binnen vijf jaar nadat de diagnose is gesteld. "We zijn er nog lang niet", zegt hij. "De TIL-studie laat wel zien dat de therapie met de eigen afweercellen een uiterst krachtige vorm van immuuntherapie is bij uitgezaaid melanoom, zelfs als andere immuuntherapie heeft gefaald." Deling versnellen Haanen kan nog niet zeggen waarom de behandeling aanslaat. De patiënten krijgen behalve de grote hoeveelheid cellen ook een chemokuur. Die moet ruimte maken voor de nieuwe immuuncellen. "Mogelijk verwijdert de chemo de rem waarmee de tumoren de immuuncellen dwarszitten." Daarnaast krijgen ze medicijnen om de deling van de nieuwe cellen te versnellen. De bijwerkingen daarvan zijn soms fors, wat de behandeling zwaar maakt. Wel verdwijnen die altijd weer, zegt Haanen.

Melanoompatiënt Truus van den Strien, heeft deelgenomen aan het onderzoek, nadat ze eerder vergeefs was behandeld met de traditionele immuuntherapie met medicijnen. Ze vertelt over de behandeling: "Het opkweken van de T-cellen uit de tumor duurde twee weken. Daarna werd ik opgenomen. De eerste week kreeg ik zware chemo. Ik werd daar heel ziek van, je immuunsysteem moet worden platgelegd. Dan krijg je de cellen terug en daarna een behandeling om ze te activeren. Dat is het allerergste, ik kreeg heel erge koorts, lag te schokken in mijn bed. Dat duurt wel drie kwartier. Je wordt flink door de mangel gehaald. Die behandeling krijg je een tot vijf keer, afhankelijk van hoelang je lichaam het volhoudt. Na vier keer, 's nachts zou ik de laatste krijgen, waren mijn waarden slecht, mijn bloeddruk veel te hoog, mijn zuurstofgehalte niet goed en mijn hartslag heel hoog. De arts zei: 'We gaan het niet doen'. Toen ik voor de uitslag van mijn eerste scan kwam, zei de arts: 'Ik ben aan het zoeken, maar ik kan niets vinden. We kunnen niets meer vinden.' Dan val je van je stoel, het komt nog niet binnen op dat moment. Een paar weken daarvoor kreeg ik nog een doodvonnis. Ik was 65, ik had mijn hele leven nog voor mij."