Amerikaanse basketbalster Griner vrij na ruil tegen Russische wapenhandelaar Bout

Bout werd in 2008 opgepakt in Thailand. Vier jaar later werd hij in New York veroordeeld.

Bout zat in de VS een gevangenisstraf van 25 jaar uit vanwege onder meer een samenzwering om Amerikanen te doden. De Russische oud-militair speelde jarenlang een belangrijke rol in de internationale wapenhandel, wat hem de bijnamen 'Lord of War' en 'Merchant of Death' opleverde .

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is vrijgelaten uit de Russische strafkolonie waar ze gevangen zat. In ruil voor haar vrijlating hebben de Verenigde Staten de Russische wapenhandelaar Victor Bout in vrijheid gesteld.

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vond de gevangenenruil plaats op het vliegveld van Abu Dhabi. De Amerikaanse president Biden en vicepresident Harris hebben met Griner gesproken, meldt een Amerikaanse overheidsfunctionaris. Ze zou in goede gezondheid verkeren.

Griner speelt bij Phoenix Mercury en geldt als een wereldster. Ze won twee keer goud met het Amerikaanse olympische team. De Amerikaanse werd in februari opgepakt in Moskou met cannabisolie in haar bagage.

Paul Whelan nog vast

Een andere Amerikaan die vastzit in Rusland, ex-marinier Paul Whelan, was geen onderdeel van de gevangenenruil. Hij zit sinds 2018 vast op verdenking van spionage, nadat hij in een hotel in Moskou was opgepakt. Whelan zelf heeft die beschuldiging altijd ontkend; volgens hem is hij erin geluisd door de Russische veiligheidsdienst.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat de Amerikaanse regering Rusland een gevangenenruil had voorgesteld om zowel Griner als Whelan vrij te krijgen. Waarom Whelan nu niet is vrijgelaten, is niet bekendgemaakt. Zijn advocaat zegt tegen het persbureau Interfax dat de onderhandelingen over zijn vrijlating nog bezig zijn.