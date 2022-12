Vrouwen Ierland krijgen boete na zingen IRA-liedje bij historische WK-kwalificatie

De Ierse voetbalsters hebben een boete van 20.000 euro gekregen na het zingen van een IRA-liedje in de kleedkamer. Dat deden ze nadat ze zich onder leiding van bondscoach Vera Pauw, ten koste van Schotland, voor het eerst in de geschiedenis hadden gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap.

Pauw nam daarna direct de verantwoordelijkheid, ook al deed ze zelf niet aan het zingen mee. "Vanuit de grond van ons hart zeggen we sorry tegen iedereen die zich beledigd heeft gevoeld."

De UEFA legt de Ierse bond nu, twee maanden later, een boete op wegens "schending van de basisregels van fatsoenlijk gedrag". Politieke uitingen zijn verboden in het internationale voetbal, zo zijn tijdens dit WK bij de mannen Servië en Kroatië bestraft door de FIFA en mocht onder anderen Virgil van Dijk de OneLove-band niet dragen.

Komende zomer WK

Ierland neemt vanaf juli hoe dan ook deel aan het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. Het team van Pauw is ingedeeld in groep B met Australië, Nigeria en Canada.

Nederland, verliezend finalist op het vorige WK, zit in groep E samen met wereldkampioen Verenigde Staten en Vietnam. De derde tegenstander wordt pas in februari bekend. Die komt voort uit play-offs tussen Portugal, Kameroen en Thailand.