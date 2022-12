Qatar onderzoekt dood arbeidsmigrant tijdens WK

Qatar gaat onderzoek doen naar de dood van een arbeidsmigrant tijdens het WK voetbal. Gisteren werd bekend dat een Filipijnse man is overleden bij een ongeluk tijdens reparatiewerkzaamheden.

De man had gewerkt aan de verlichting op een parkeerplaats bij het trainingsveld van de Saudische ploeg. De Britse sportsite The Athletic meldde gisteren dat hij was uitgegleden en voorover met zijn gezicht op het beton was gevallen. Wanneer dat precies gebeurd is, is niet bekend.

Een topman uit de WK-organisatie, Nasser Al-Khater, bevestigt het overlijden tegenover persbureau Reuters, maar ging niet in op de omstandigheden. Hij reageerde geïrriteerd op vragen: "De dood hoort bij het leven, of je nou in je slaap overlijdt of op je werk. We zitten midden in een succesvol WK en jullie willen nu hierover praten?"

Wel heeft hij de nabestaanden gecondoleerd. Daarnaast komt er een zogeheten "werkveiligheidsonderzoek".

Klokkenluider

De situatie van arbeidsmigranten in Qatar ligt gevoelig. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er bij de voorbereidingen voor het WK honderden tot duizenden mensen om het leven gekomen door slechte omstandigheden. De FIFA en de WK-organisatie hielden het aanvankelijk op drie doden. De voorzitter van de organisatie, Hassan Al-Thawadi, kwam daar vorige week van terug en stelde toen dat er 400 tot 500 doden zijn gevallen.

De Britse krant The Guardian tekende gisteren het verhaal op van klokkenluider Abdullah Ibhais. Hij werkte voor het organisatiecomité van het toernooi en was verantwoordelijk voor de sociale media en pr. Vorig jaar werd hij in een schijnproces al veroordeeld, omdat hij fraude gepleegd zou hebben. In werkelijkheid zou hij zijn gestraft omdat hij weigerde een staking onder arbeidsmigranten stil te houden.

Erbarmelijke omstandigheden

Hij kreeg een celstraf van drie jaar opgelegd. Volgens zijn familie wordt hij in de cel gemarteld. Mensenrechtenorganisatie FairSquare heeft een brief in handen waarin gezegd wordt dat Ibhais vier dagen doorbracht in een volledige donkere ruimte van 1 bij 2 meter. Hij moest er zijn behoefte doen in een gat in de grond.

Ook van slapen kwam weinig terecht. Volgens zijn familie werd Ibhais mishandeld door gevangenisbewaarders en had hij daar blauwe plekken aan overgehouden. Daarnaast stond de airconditioning op volle kracht aan, waardoor het ijskoud was in de ruimte.

De familie van Ibhais is kritisch op de FIFA. In de brief schrijven ze dat de wereldvoetbalbond "medeplichtig is aan de gevangenschap". Ook spreken ze van "harteloze onverschilligheid" bij de FIFA. De bond en het WK-organisatiecomité zeggen tegen The Guardian dat ze op de hoogte zijn van wat er in de brief staat, maar ze gaan er niet inhoudelijk op in.