Meghans Insta-oortjes en Harry's lessen over racisme in eerste delen Netflixserie

In het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten werd met grote spanning uitgekeken naar de serie omdat deze "explosief" zou zijn. Maar de eerste afleveringen van de serie zijn toch vooral een vervolg op wat het koppel vertelde in een eerder interview met Oprah Winfrey en wat Meghan deelde in haar eigen podcast.

Het idee voor de documentaire kwam volgens Harry van een vriend. Op deze manier wil het koppel zelf hun verhaal doen, zegt Meghan. "Als je het gevoel hebt dat mensen zo lang geen idee hebben wie je bent, dan is het echt fijn om de mogelijkheid te hebben om hen wat meer inzicht te geven in wat er is gebeurd en wie we zijn."

In de serie bespreken Harry en zijn vrouw Meghan hun keuze om een stap terug te doen in de Britse koninklijke familie. Vanochtend kwamen de eerste drie afleveringen online, over een week volgen nog drie afleveringen.

"Ook al hoor ik bij deze familie, het is mijn plicht om deze uitbuiting en omkoping binnen onze media bloot te leggen." Dat zegt de Britse prins Harry aan het begin van de vanochtend verschenen Netflix-documentaire Harry & Meghan. Volgens Harry zijn mensen uit de omgeving van het stel door roddeljournalisten betaald om verzonnen verhalen de wereld in te brengen.

Dat is gecombineerd met een eenzijdig verhaal over waarom ze uit de koninklijke familie stapten. We zien hun worsteling met de Britse pers. En een strijd tegen wat zij zien als diepgeworteld racisme in het paleis en in de Britse pers. Er worden zwarte mensenrechtenactivisten opgevoerd die het hebben over het Britse imperialistische rijk. Er worden rake klappen uitgedeeld over hoe het paleis een 'vies spelletje' speelt met de pers. En over 'de pijn en het lijden van de vrouwen die in de koninklijke familie trouwen'.

"Het wordt een 'documentairereeks' genoemd, maar het is wel duidelijk: dit is een flink aangezette film over hun standpunten. Beginnend bij het sprookje over hoe ze elkaar ontmoetten. We zien het stel lachend onder een paraplu, dansend op hun bruiloft en op emotionele momenten met hun kindje.

De enorme media-aandacht is een terugkerend thema in de documentaire. Zo komt al in de eerste aflevering naar voren dat dit voor Harry en Meghan een belangrijke reden was om afstand te nemen van het Britse koningshuis. "Ik wist dat ik alles moest doen om mijn familie te beschermen, zeker na wat er met mijn moeder gebeurde", zegt de prins. Hiermee doelt hij op het auto-ongeluk waarbij prinses Diana, achtervolgd door de roddelpers, om het leven kwam. "Ik wilde niet dat de geschiedenis zich zou herhalen."

Harry had naar eigen zeggen op jonge leeftijd al last van de roddelpers. Door deze paparazzi werden hij en zijn broer "gedwongen om te glimlachen en vragen te beantwoorden".

Die aandacht was volgens Harry ook belemmerend in eerdere relaties. "De familie van die persoon werd lastiggevallen, hun leven werd door elkaar geschud. Dus na een of twee liefjes denkt de derde of vierde: 'wacht even, ik weet niet of ik dit wel wil'."

Hondenoortjes

Toen Harry in de zomer van 2016 Meghan ontmoette, was hij dan ook "doodsbang" dat zij ook zou worden "weggejaagd door de media". De prins vertelt dat hij de actrice tegenkwam in de Instagramfeed van een gezamenlijke vriendin. Hij was meteen gecharmeerd van Meghan, hoewel ze voor de foto een filter met hondenoortjes gebruikte.

De twee vertellen dat ze aanvankelijk na twee dinertjes een langeafstandsrelatie hadden, tot Harry haar uitnodigde op een reis naar Botswana. Een sprong in het diepe, zegt Meghan. "Wat als we elkaar niet leuk vinden - en dan vastzitten in een tent in de rimboe?"

De twee probeerden hun relatie zo lang mogelijk stil te houden, om een mediahausse te voorkomen. Toen Harry en Meghan op een avond hoorden dat een roddelblad de volgende dag toch hierover zou gaan publiceren, besloten zij nog een keer anoniem de bloemetjes buiten te zetten: verkleed met maskers op een Halloweenfeestje.

Onbewuste vooroordelen

Het koppel gaat in de serie ook in op racistische incidenten waarmee ze te maken kregen. Hiervoor vreesden zij vooraf al, omdat Meghan een zwarte moeder heeft. Volgens Harry leven ook binnen de koninklijke familie veel onbewuste vooroordelen. Dat is volgens hem niet direct iemand te verwijten. "Maar als het eenmaal bij jou is vastgesteld, moet je het goedmaken."

Ook hijzelf maakte fouten, erkent de prins. Dat hij in 2005 op een verkleedfeestje een band met een hakenkruis om zijn arm droeg, noemt hij "de grootste fout" van zijn leven.

Bij het onder ogen komen van zijn eigen vooroordelen hielp het volgens Harry dat hij tien jaar in het leger zat. "Werken en leven met normale mensen - en ik begrijp volledig dat mijn leven niet normaal is - heeft zeker een effect. De bubbel in de bubbel waarin ik ben opgegroeid, is toen gebarsten."