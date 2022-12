Aboutaleb gaat centrum Rotterdam niet afsluiten rond WK-wedstrijd Marokko

Burgemeester Aboutaleb is niet van plan het centrum van Rotterdam aanstaande zaterdag af te sluiten rond de WK-wedstrijd van Marokko tegen Portugal. "Ik wil geen staat van beleg. We moeten mensen geen angst aanpraten", zei hij gisteren tegen de gemeenteraad.

Nadat Marokko zich had geplaatst voor de kwartfinale werden afgelopen week nog 35 mensen in Rotterdam aangehouden die onrust hadden veroorzaakt op straat. Zo zouden ze met zwaar vuurwerk hebben gegooid.

Leefbaar Rotterdam wil voorkomen dat het zaterdag opnieuw uit de hand loopt en stelde voor om zaterdag preventief te fouilleren en het centrum af te sluiten voor auto's.

"We zagen opnieuw gewonde agenten, verkeersoponthoud en het openbaar vervoer dat stil is gelegd. Dan heb ik het nog niet eens over het onveiligheidsgevoel bij de Rotterdammers. Hoe gaan wij onze agenten beschermen bij de wedstrijd van zaterdag?", vroeg raadslid Ingrid Coenradie.

Politie gewoon paraat

Aboutaleb voelt echter niets voor de plannen van de partij. "De politie is gewoon paraat en houdt het in de gaten", zei hij. "Preventief fouilleren mag als er gezocht wordt naar wapens. Dat is nu niet aan de orde."

Volgens Aboutaleb worden de verhalen over de ongeregeldheden van dinsdag enorm overdreven, schrijft Rijnmond. Hij vindt dat er onterecht een vergelijking met de Coolsingelrellen van november 2021 wordt getrokken. "Die vergelijking gaat helemaal mank. Toen was er een orgie van geweld. Pogingen om agenten van het leven te beroven. Er is nog nooit zo veel geschoten door de politie als op die plek. Hooligans proberen toen zelfs om het blussen van een woning te verhinderen."