Winter maakt gas duurder, maar olie en autobrandstof worden goedkoper

Aan de pomp is de lagere olieprijs goed merkbaar, een liter euro 95 kost nu net zoveel als in de zomer van 2021.

Ook de prijs van diesel daalt, maar is vergeleken met een jaar geleden nog aan de hoge kant. De adviesprijs van een liter diesel is nu 1,875 euro. Diesel wordt meestal gemaakt met Russische Oeral-olie, waar inmiddels een ban op ligt. In de transportsector wordt gevreesd dat er op termijn een tekort is aan dieselolie.

De verwachting van energiedeskundigen is dat de energieprijzen nog lang erg bewegelijk zullen zijn, zowel omhoog als omlaag.