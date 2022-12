Luis Enrique weg bij Spanje, De La Fuente opvolger: 'Tiki-taka leverde te weinig op'

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van de Spaanse voetbalploeg. De Spanjaarden werden op het WK in Qatar al in de achtste finales, na strafschoppen, uitgeschakeld door Marokko. Zijn opvolger is Luis De La Fuente, die tot nu coach was van Spanje O21.

"De RFEF bedankt Luis Enrique en de voltallige technische staf die de afgelopen jaren aan het roer stond van de nationale ploeg", aldus de bond in een verklaring.

"Het management van de RFEF heeft een rapport aan de voorzitter overhandigd waarin is geconcludeerd dat er een nieuw project moet starten voor het Spaanse voetbalteam, met als doel de groei van de afgelopen jaren voort te zetten."

Spanje werd in 2010 wereldkampioen, maar in 2014 werd het land al in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. In zowel 2018 als 2022 kwam Spanje op het mondiale eindtoernooi niet voorbij de achtste finales.

'Niet alles uitgehaald'

In Spanje komt het vertrek van Luis Enrique niet als een verrassing, legt Spanje-correspondent Edwin Winkels uit. "Het gevoel heerst hier dat hij niet alles uit een heel talentvolle generatie heeft gehaald."

Het WK begon voor de Spanjaarden nog zo goed, met een monsterzege op Costa Rica. Daarna speelde Spanje gelijk tegen Duitsland, waarna verloren werd van Japan en Marokko.