Honkbalvedette Bogaerts verruilt Red Sox voor San Diego Padres

Xander Bogaerts verruilt Boston Red Sox voor San Diego Padres. De 30-jarige korte stop tekent voor elf seizoenen en strijkt daarmee 280 miljoen dollar op.

De Arubaan is viervoudig All Star en won twee keer de World Series met de Red Sox. Hij stond al tien jaar onder contract in Boston.

Jansen naar Red Sox

Kenley Jansen vertrekt juist naar de Red Sox. De 35-jarige werper gaat naar verluidt in twee jaar tijd 30,5 miljoen euro verdienen. Jansen, die op Curaçao is geboren, speelde het afgelopen seizoen voor Atlanta Braves.

Hij kwam eerder al twaalf jaar voor Los Angeles Dodgers uit en won met zijn ploeg in 2020 de World Series.