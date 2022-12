Iran executeert eerste betoger die meedeed aan protesten na dood Mahsa Amini

In Iran is een demonstrant geëxecuteerd vanwege zijn betrokkenheid bij de landelijke protesten van de afgelopen maanden tegen het regime. Hij is opgehangen. Het is de eerste keer dat de doodstraf wordt voltrokken tegen een van de demonstranten in die protesten.

Volgens Iraanse persbureaus was de man opgepakt voor het blokkeren van een straat in Teheran en het aanvallen van een lid van de revolutionaire garde met een kapmes. De man zou volgens het regime betaald zijn voor die aanval op de veiligheidsdiensten.

Het is een argument dat Iran vaak gebruikt om de onrust in het land te verklaren. Het buitenland zou mensen betalen om protesten tegen de regering aan te wakkeren.

Meer executies

Binnenkort volgen er waarschijnlijk meer executies. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn minstens 21 andere demonstranten veroordeeld tot de doodstraf voor hun betrokkenheid bij de felle protesten tegen het Iraanse regime.

De protesten begonnen in september na de dood van de Koerdische vrouw Mahsa Amini, die door de zedenpolitie werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. Ze overleed in de cel.