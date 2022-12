Moeder van in Rotterdam gevonden foetus niet vervolgd: 'Triest, maar geen misdrijf'

De politie heeft de moeder gesproken van de foetus die gisteren werd gevonden in de haven van Rotterdam. De vrouw wordt niet vervolgd. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

De politie wil niet zeggen of de vrouw zichzelf heeft gemeld of dat ze op een andere manier is opgespoord. De moeder en andere familieleden krijgen volgens de politie "passende hulp". Daarmee is voor de politie de zaak afgerond, zegt een woordvoerder tegen Rijnmond.

"Het is al met al een trieste situatie", aldus de woordvoerder. "Daarom is er ook hulp geboden. Ze had het wellicht anders moeten aanpakken, maar ze heeft geen misdrijf gepleegd."

Schoonmakers vonden een bakje met daarin een menselijke foetus in de Nieuwe Maas, waarop ze de politie belden. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de foetus nog geen 24 weken oud was en daarmee niet levensvatbaar.