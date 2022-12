Minister negeert adviezen notarisbenoemingen, adviescommissie opgestapt

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft adviezen van de commissie die de geschiktheid van kandidaat-notarissen onderzoekt meermaals naast zich neergelegd. De Commissie toegang notariaat is daarom uit protest in zijn geheel opgestapt. Dat gebeurde vorige maand, schrijft NRC.

Weerwind heeft volgens ingewijden die de krant heeft gesproken kandidaten die de commissie ongeschikt achtte toch benoemd. Notarissen worden na een uitgebreide toelatingsprocedure benoemd door de Kroon (de regering), in dit geval de minister voor Rechtsbescherming. In de commissie zaten onder anderen een rechter, advocaat, notaris en rechtendocent.

Minister besluit

In 2013 is in de notariswet opgenomen dat kandidaat-notarissen door de commissie worden getoetst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar persoonlijke geschiktheid voor het ambt en integriteit. De commissie brengt advies uit aan de minister en volgens de wet wordt de benoeming geweigerd als dat advies negatief is.

Het is niet duidelijk hoeveel adviezen de minister in de wind heeft geslagen, het ministerie laat weten dat te inventariseren. Over de redenen waarom Weerwind dat heeft gedaan, doet het ministerie geen uitspraken. "Het advies weegt zwaar mee, maar het ministerie moet het besluit nemen", laat een woordvoerder aan de NOS weten.

Een woordvoerder van de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, zegt in een reactie aan NRC het opstappen van de commissie "buitengewoon zorgelijk" te vinden, maar begrijpt dat de commissie serieus genomen wil worden.

De afgelopen jaren zijn meerdere malen integriteitskwesties en kwaliteitsproblemen bij notarissen aan het licht gekomen. Zo bleek de notaris van het kantoor van de landsadvocaat 10 miljoen euro te hebben verduisterd. Het kabinet besloot in september het toezicht op onder meer notarissen in witwaszaken te verscherpen.

Continuïteit belangrijk

Minister Weerwind zegt in een reactie aan de NOS: "Vanaf het moment dat ik dit najaar heb vernomen dat de commissie ontslag wilde indienen, is mijn prioriteit geweest om de continuïteit te borgen en ervoor te zorgen dat er nieuwe notarissen benoemd kunnen worden", laat hij weten. Hij zegt het te betreuren dat de commissie "ondanks de constructieve gesprekken die we hebben gevoerd" heeft besloten terug te treden.

Ook laat hij weten dat er inmiddels een interim-commissie is gevormd en dat samen wordt gewerkt aan het versterken van het stelsel en het zorgdragen voor de benoeming van geschikte notarissen. Weerwind wil in 2023 twee keer de balans opmaken en over een jaar een nieuwe commissie benoemen.