Drie gewonden bij woningoverval in Assen

Bij een woningoverval in Assen zijn afgelopen nacht drie mensen gewond geraakt. Meerdere daders drongen het huis binnen. Volgens RTV Drenthe zijn er nog geen verdachten aangehouden.

De politie kreeg rond 04.45 uur een melding van de overval, die eerder in de nacht werd gepleegd. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de slachtoffers nog niet kunnen spreken. "We hopen zo snel mogelijk met hen in gesprek te kunnen", aldus een woordvoerder van de politie.

De woordvoerder kan niet bevestigen of de gewonden de bewoners van het huis zijn. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.