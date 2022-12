Hoe 'Action Type' olympisch goud opleverde en Van Gaal nu de WK-titel moet brengen

"Voor je het weet ligt informatie die ik daarover deel in Argentinië of bij andere tegenstanders die Oranje daarna mogelijk treft. En het laatste dat ik wil, is dat ik Louis van Gaal aan de telefoon krijg met de vraag waarom ik in 's hemelsnaam al deze kennis deel."

Het geheim van Louis van Gaal op het WK in Qatar? Dat is hetzelfde als waarmee Marc Lammers en Robin van Galen in 2008 de hockeysters en waterpolosters in Peking olympisch kampioen maakten.

"Action Type is een studie die jouw typologie analyseert. Het leert je in welke mate spelers binnen een team verschillend zijn. Hoeveel diversiteit er in een ploeg zit", verduidelijkt Lammers.

In een wel heel kleine notendop: door de juiste karakters in een team op de juiste plaats te zetten, is het mogelijk tot een uitgebalanceerde ploeg te komen, zowel binnen als buiten de lijnen.

In zijn jaren bij het Nederlands hockeyteam, in het eerste decennium van deze eeuw, werkte Lammers (net als Van Gaal nu) nauw samen met Peter Murphy. Murphy, een voormalig volleybalcoach, heeft zich aan de zijde van psycholoog Jan Huijbers verdiept in het van oorsprong Amerikaanse Action Type. Daarbij worden sporters aan de hand van fysieke, emotionele en mentale kenmerken in één van in totaal zestien karakterologische typeringen onderverdeeld.

Messi is het type voetballer dat passief is, maar wel op het juiste moment toeslaat. Een leeuw die de hele dag ligt te slapen en dan ineens, paf, zijn prooi grijpt. Een dodelijk roofdier

Neem iemand als Memphis Depay, zegt hij. "Het hele team accepteert hem nu. Terwijl er vroeger altijd commentaar was over de hoeden die hij droeg. Daar hoor je vandaag de dag niemand meer over."

Ook voor de onderlinge verstandhoudingen in het veld is Action Type een nuttig handvat, zegt Lammers. "Irritatie is jouw allergie. Dat zit bij jou, niet bij een ander. Als ik jou niet leuk vind, is dat omdat jij het tegenovergestelde bent van mij. Door dat eerst te herkennen en vervolgens te erkennen haal je irritaties weg."

Hij heeft er veel baat bij gehad. Geloof hem of niet: "Na vier vragen die ik aan de hand van Action Type stel, weet ik wat voor type speler ik tegenover me heb. Hoe jij je keuze maakt. Wat jouw temperament is. Waar jouw passie vandaan komt. Uiteindelijk word je aan de hand van die bevindingen gecoacht."

Action Type is het spreekwoordelijke mes dat aan twee kanten snijdt, verduidelijkt Lammers. "Want zoals je je eigen spelers analyseert, kan je dat ook doen bij tegenstanders."

De tijd van mouwen opstropen en het gras opvreten is voorbij, wil Lammers er maar mee zeggen. "Om een wedstrijd te winnen, volstaat het niet meer om als coach je tactiek goed over te brengen. Je moet al die neuzen dezelfde kant op krijgen."

"Dat komt doordat het acceptatievermogen groter is geworden. Hij is een flegmatieke jongen, een intuïtieve speler. Die af en toe een foutje maakt, maar wel heel erg creatief is. Ze zien tegenwoordig veel meer de talenten van Depay in dan dat ze zich ergeren."

"Hij is het type voetballer dat passief is, maar wel op het juiste moment toeslaat. Een leeuw die de hele dag ligt te slapen en dan ineens, paf, zijn prooi grijpt. Een dodelijk roofdier."

"Wanneer ik hem analyseer, zie ik dat hij heel introvert is. Rustig. Hij doet alles op gevoel en wacht tot het allerlaatste moment met het nemen van een beslissing. Hij is ook geen harde werker, geen man van structuur. Meer een type van: geef mij de bal maar, dan komt het wel goed."

Ook is coachen een kwestie van passen en meten. "Iemand als Frenkie de Jong heeft een werkpaard naast zich nodig om te kunnen excelleren. Als je daar een tactisch sterke speler neerzet, is je balans weg. En zo ben je weer terug bij Action Type. Bij de typologie."

"In welke situatie zit ik? Welke speler heb ik tot mijn beschikking? Met aanvallers hou je een heel andere teambespreking dan met verdedigers. Voorhoedespelers willen beelden zien, mensen in de achterhoede hebben behoefte aan een whiteboard met lijnen. Middenvelders zijn de slimme jongens."

"Het is de kunst om die Argentijnen uit hun flow te halen. Dat kan door in te spelen op hun temperament. Want wanneer je te veel temperament krijgt, slaat het om in frustratie. En zijn ze gefrustreerd, dan gaan ze overtredingen maken en kaarten pakken."

De sleutel tot het succes in de kwartfinale, zo leert Lammers' ervaring, ligt in de warmbloedige volksaard die Argentijnen kenmerkt. Door daarop in te spelen, slaagde hij er in zijn jaren als bondscoach van de hockeysters in de onverslaanbaar geachte Argentijnse vrouwen eindelijk op de knieën te krijgen.

"Van Gaal is eigenlijk een echte laptopcoach", zegt Lammers. "Hij is heel ver met het implementeren van data en stelt zich kwetsbaar op door op zulke experts terug te vallen."

"Het is bewezen dat in het voetbal veruit de meeste doelpunten uit counters worden gemaakt. En dus niet uit dode spelmomenten of aanvallen over de vleugels. Niet vanuit opbouwend spel, maar door het afpakken van de bal en snel omschakelen."

'Breuk met 4-3-3 is logisch'

"Dus wat zie je? Bij Van Gaal is alles gericht op vijf verdedigers en twee aanvallers. Want als we de bal veroveren hebben we grote kans dat we scoren, redeneert hij. Het is de kunst om, ondanks de weerstand die je ondervindt, daaraan vast te houden."

Groot gelijk dat Van Gaal breekt met de zogeheten Hollandse school, klinkt het. "Iedereen vindt het belachelijk dat Oranje met vijf verdedigers speelt. We spelen toch al jaren goed in een 4-3-3-systeem? Dan vraag ik: hoe vaak zijn we daarmee wereldkampioen geworden? Ik snap Van Gaals gedachte achter die stijlbreuk heel goed."

