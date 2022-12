Nieuwe aanhoudingen verwacht in Duits onderzoek naar Reichsbürger

De Duitse autoriteiten verwachten de komende dagen meer arrestaties in het onderzoek naar de extreemrechtse Reichsbürger-beweging. Gisteren werden op verschillende plekken in Duitsland 25 mensen aangehouden van wie een groot deel van plan zou zijn geweest met geweld de regering omver te werpen.

Een minister uit de deelstaat Thüringen zegt dat hij een tweede golf arrestaties verwacht. Uit die deelstaat komt ook een van de kopstukken van de Reichsbürger-beweging, prins Heinrich XIII. Hij was de beoogde nieuwe leider van Duitsland.

Volgens de Duitse federale recherche (BKA) zijn er nu 54 verdachten in beeld en zijn er gisteren meer dan 150 huiszoekingen gedaan, zegt hij tegen de omroep ZDF. Op 50 plekken zijn bovendien wapens gevonden. Ook hij verwacht de komende dagen meer verdachten en huiszoekingen.

Plannen waren serieus

De chef van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst zegt dat er een "reëel gevaar" uitging van de beweging. Er waren plannen om met geweld het parlement te bestormen, het stroomnet plat te leggen en parlementsleden te gijzelen. Ook was er al nagedacht over wie welke posten zou innemen. De prins zou het staatshoofd worden en een oud-AfD-politica minister van Justitie.

Sinds het voorjaar had de veiligheidsdienst al zicht op de plannen, al was onduidelijk wanneer ze wilden toeslaan.

Reichsbürger erkennen grens niet

Reichsbürger erkennen de Bondsrepubliek Duitsland niet en vinden dat Duitse wetten niet op hen van toepassing zijn. Ook weigeren veel van hen belastingen en boetes te betalen.

Ze noemen zich zo, omdat ze de huidige Duitse grenzen niet erkennen, die door de geallieerden zijn opgelegd. Reichsbürger zijn van mening dat de grenzen van het Duitse Rijk van voor de Tweede Wereldoorlog nog gelden. Daarbij wordt gedacht aan de grenzen van 1937 of zelfs de grenzen bij het ontstaan van het Duitse Keizerrijk, in 1871, toen Duitsland nog aanzienlijk groter was dan in 1937.