Van der Breggen heeft plannen in onthoofde Giro: 'Aanval openen'

Van der Breggen ziet zonder Van Vleuten weer kansen in Giro - NOS

Omdat Annemiek van Vleuten donderdag de Giro Rosa geblesseerd heeft moeten verlaten in de leiderstrui, heeft Anna van der Breggen opeens weer volop kansen om de prestigieuze Italiaanse rittenkoers te winnen.

De nieuwe leider is Katarzyna Niewiadoma. Op de Poolse moet Van der Breggen in de laatste twee etappes vijftien seconden goedmaken. Met haar ploeg Boels-Dolmans Cycling Team wil ze vandaag direct het heft in handen nemen.

Hectische dag op komst

"We moeten de aanval openen", zegt Van der Breggen. De valpartij van Van Vleuten zal daarbij in haar achterhoofd zitten. "Je moet deze Giro zo opletten. Vandaag ook weer met de wind erbij, het zal een super hectische dag worden."

"Het klassement ligt in ieder geval weer helemaal op", gaat de winnares van 2015 en 2017 verder. "De finaleklim is vandaag zo super zwaar. Als je niet lekker zit, kun je veel tijd verliezen."