Nederland vermindert aardgasverbruik, voldoet aan Europese norm

Nederland heeft van juli tot en met oktober 17 procent minder aardgas verbruikt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook voldoet Nederland ruim aan de vrijwillige afspraak die EU-lidstaten hebben gemaakt om minder aardgas te verbruiken.

In juli werd afgesproken dat landen minimaal 15 procent minder aardgas zouden verbruiken vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, om zo minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Dat heeft Nederland makkelijk gehaald; huishoudens en bedrijven verbruikten 30 procent minder dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar.

Door de oorlog in Oekraïne is de prijs van aardgas hoog en dat is volgens het CBS een belangrijke reden van de vermindering. Met name grote industriële bedrijven, in bijvoorbeeld de aardolie- en chemische industrie, waren verantwoordelijk voor de afname (-26 procent).

Gasvoorraden op orde

Nederland heeft ook meer gas opgeslagen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In totaal heeft Nederland 4,4 miljard kubieke meter gas meer op voorraad. Dat komt voor een groot deel doordat er bijna twee keer zoveel vloeibaar gas (lng) is ingevoerd. Dat was mogelijk met de lng-terminal bij de Eemshaven die in gebruik is genomen. Daarin kan vloeibaar gas worden omgezet in 'gewoon' aardgas.

Volgens het CBS was de opslag van gasvormig gas voor 91 procent gevuld en die voor lng voor 71 procent. Daarmee voldoet Nederland aan de Europese vulnorm van 80 procent.