Dagboek Doha: deze Nederlander legt Argentijnse passie vast met een camera in z'n mond

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha.

Hij was jarenlang het gezicht van de clubkanalen van FC Barcelona en is dat nu voor Ajax. Tijdens het WK in Qatar wordt hij door de Amsterdammers voor een maand 'verhuurd' aan de FIFA. Een gesprek met de 30-jarige Nederlander Aviv Levy Shoshan.

Daar loopt iemand in het derde shirt van Ajax. Op de FIFA-compound in het noorden van Doha is Shoshan makkelijk te herkennen. Tijdens het WK is hij een van de gezichten op de socials van de wereldvoetbalbond. "Als je dit vijf jaar geleden tegen me had gezegd, had ik je niet geloofd."

Fanbeleving vastleggen

Content maken, zo noemen ze dat tegenwoordig. Video's voor TikTok, live gaan op Instagram, van die dingen. Shoshan is er elke WK-dag weer druk mee.

Het gaat hem vooral om het vastleggen van de fanbeleving. "Momenten van euforie of verdriet. Voor mij draait het WK daarom. Het is een voetbalfeest van alle landen."