Formule 1 komt ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort: 'Trots dat het ons gegund is'

"De uitverkochte grands prix van de afgelopen twee jaar hebben de lat hoger gelegd op het gebied van organisatie, entertainment en duurzaamheid, en we zijn verheugd onze relatie met ze te verlengen. Er is een enorme vraag naar Formule 1-races, dus het is een bewijs van wat het team heeft gedaan om Zandvoort tot 2025 op de kalender te krijgen."

Zandvoort had al een contract voor 2023 met een optie om de koningsklasse van de autosport nog twee jaar te ontvangen. Die optie is door de Nederlandse organisatoren gelicht, de FOM was al eerder akkoord gegaan.

De Formule 1 komt ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort. De organisatie van de Grand Prix van Nederland heeft een akkoord bereikt over de contractverlenging met de FOM, de organisator van de Formule 1.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk noemde contractverlenging eerder dit jaar "geen abc'tje". "Dit was geen eenvoudige beslissing. Ten opzichte van alle andere grands prix organiseren wij een race zonder subsidie. In bijvoorbeeld Spa-Francorchamps, Barcelona en in het Midden-Oosten is dat totaal anders."

De race op het korte en bochtige Circuit Zandvoort werd in één klap een moderne klassieker waar coureurs en fans veel toekomst in zagen. Maar ondanks het enthousiasme van de Formule 1-leiding hielden de Nederlandse organisatoren nog een slag om de arm. Zij wilden eerst duidelijkheid over de financiële steun voor 2024 en 2025 voordat er een handtekening gezet kon worden.

Afgelopen zomer werd al duidelijk dat de Formule 1 graag langer in Zandvoort wilde blijven. De imponerende oranjezee op de tribunes viel internationaal op, zelfs al toen er in 2021 door de coronaregels maar twee derde van de capaciteit gebruikt mocht worden.

In 2021 keerde de Formule 1 na een afwezigheid van 36 jaar terug naar het duinencircuit. Max Verstappen won zijn thuisrace zowel in 2021 als 2022.

Is het nou wel zo vanzelfsprekend dat we op de kalender kwamen en erin slagen om erop te blijven?

Van Overdijk: "We hoorden een paar jaar geleden nog vaak: de Formule 1 terughalen naar Nederland en een race organiseren op Zandvoort: dat gaat nooit lukken. En nu hebben we in de ogen van de FOM een nieuwe standaard gezet. Zelf Spa, een van de meest iconische circuits op de kalender, moet knokken voor zijn toekomst in de Formule 1."

"We zijn supertrots dat het ons is gegund om nog twee jaar een race te organiseren. Want: is het nou wel zo vanzelfsprekend dat we op de kalender kwamen en erin slagen om erop te blijven? In mijn ogen niet. We moeten dat koesteren."

Tussen Las Vegas, Monaco en São Paulo

Ook oud-Formule 1-coureur Jan Lammers, sportief directeur van de Nederlandse GP, is verheugd met de contractverlenging. "We willen de wereld weer laten ervaren hoe wij als Nederland een oranje-evenement organiseren. Het is uniek dat we op de kalender staan met wereldsteden als Las Vegas, Monaco en São Paulo."