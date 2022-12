'EU-kandidatuur Servië moet in ijskast kunnen om warme banden met Poetin'

VVD en PvdA willen dat de Europese Commissie meer mogelijkheden krijgt om de gesprekken met Servië over toetreding tot de EU te kunnen stoppen. De partijen vinden dat het kabinet daar in Brussel voor moet pleiten, omdat Belgrado het buitenlandbeleid van de EU ondergraaft door bijvoorbeeld sancties tegen Rusland niet te steunen.

De partijen willen dat het kabinet in Brussel een nieuwe toelatingsprocedure voorstelt voor EU-kandidaten. Van landen die het buitenlandbeleid van de EU te weinig ondersteunen, moet de kandidatuur wat hen betreft in de ijskast gezet kunnen worden.

Visumvrij reizen

Servië is kandidaat-lid van de EU en krijgt daardoor miljarden aan steungeld, schrijft VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. In een motie die hij vandaag met de PvdA gaat indienen, schrijven de partijen dat de Europese Commissie kandidaat-leden die zich niet aanpassen aan het buitenlandbeleid van Brussel moet kunnen aanpakken. Bij Servië kwam het buitenlandbeleid vorig jaar nog voor twee derde overeen met dat van de EU, dit jaar is dat gedaald tot onder de helft.

"Servië wil in het gevlei van Rusland blijven en tegelijkertijd EU-lid worden, oftewel van twee walletjes eten", aldus VVD'er Van Wijngaarden. "Daarnaast willen ze visumvrij reizen houden, maar fungeert het land ook als doorvoerhaven van illegale migranten. Als de Servische regering deze koers blijft varen, moet zowel het EU-toetredingsproces als visumvrij reizen voor de Serven opgeschort kunnen worden."

Volgens PvdA-Kamerlid Piri is het gemeenschappelijk buitenlandbeleid een "reflectie van de waarden waar de EU op berust: het bevorderen van democratie, de rechtsstaat en mensenrechten". Als een kandidaat-lidstaat moeite heeft met die basisprincipes, is het volgens haar niet "meer dan logisch om daar consequenties aan te verbinden".

Onderhandelingen stoppen

Als het 'afstemmingspercentage' met beleid te veel daalt of te weinig stijgt naar de smaak van de Europese Commissie, zou het kandidaat-lidmaatschap wat betreft VVD en PvdA dus moeten worden opgeschort. De onderhandelingen stoppen dan, evenals de steungelden.

Maar wordt Servië hiermee niet juist in de armen van de Russische president Poetin gejaagd? Van Wijngaarden: "Juist met de huidige softe EU-aanpak zie je dat Servië zich onder president Vucic dreigt te ontwikkelen tot Russische vazalstaat en hub voor illegale migratie. Hun buitenlandbeleid is steeds meer georiënteerd op Rusland en niet op de EU. Daar moeten we hen niet mee laten wegkomen."