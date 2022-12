Wekdienst 8/12: Overleg excuses slavernijverleden • Documentaire Harry en Meghan

Goedemorgen! Op het Catshuis overlegt het kabinet met verschillende organisaties over de aangekondigde excuses voor het slavernijverleden en de eerste afleveringen van een documentaireserie over Harry en Meghan verschijnen op Netflix.

Het weer: het is wisselend bewolkt met verspreid over het land buien, soms met een winters karakter. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 3 tot 5 graden. De komende dagen wordt het kouder bij een mix van zon, wolken en soms hardnekkige mist.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Op het Catshuis overlegt het kabinet onder leiding van premier Rutte over de aangekondigde excuses voor het slavernijverleden. Het kabinet is van plan om op maandag 19 december op acht plekken wereldwijd excuses te maken voor het Nederlandse slavernijverleden, maar verschillende belangenorganisaties zijn kritisch over de timing, de invulling en uitvoering.

Op Netflix verschijnen vandaag de eerste drie afleveringen van een documentaireserie over Harry en Meghan. Het gaat onder meer over de gespannen verhouding met het koningshuis. Buckingham Palace zet zich schrap voor nieuwe schadelijke onthullingen.

In de EU wordt gesproken over de toelating van Kroatië, Roemenië en Bulgarije tot het Schengengebied. Voor toetreding is een unaniem akkoord nodig van de migratieministers, maar Nederland en Oostenrijk blokkeren de toetreding van Bulgarije.

Wat heb je gemist? Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft "geen idee wanneer het land weer van het slot kan en er weer meer stikstofruimte is". Dat zei ze gisteravond laat in een debat met de Tweede Kamer over de landbouwbegroting. Het kabinet doet er alles aan om de stikstofuitstoot snel terug te dringen, betoogde ze. Maar om dat te bereiken, moet er eerst met boeren en bedrijven worden gesproken en het is niet te zeggen hoe snel dat gaat.

En dan nog even dit: Morgen neemt Nederland het op tegen Argentinië. En Argentinië is Messi. De vraag hoe Nederland hem in de kwartfinale van het WK aan banden moet leggen, staat sinds de overwinningen van Oranje en Argentinië in de achtste finales van het WK centraal. Een ding is voor iedereen duidelijk: Messi aan de bal moet geen enkele ruimte krijgen. Anders is het vragen om problemen.