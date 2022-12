Alles draait vrijdag om Messi: 'Hem uitschakelen? Geen enkele ruimte geven'

Eén ding is voor iedereen duidelijk: Messi aan de bal moet geen enkele ruimte krijgen. Anders is het vragen om problemen.

Argentinië is Messi, Messi is Argentinië. De vraag hoe Nederland hem in de kwartfinale van het WK aan banden moet leggen, staat sinds de overwinningen van Oranje en Argentinië in de achtste finales van het WK centraal.

Richting de kwartfinale van het WK tussen Nederland en Argentinië is Feyenoord-trainer Arne Slot aan het woord. Hij is een groot bewonderaar van de Argentijnse superster, die in Qatar voor zijn laatste kans op de wereldtitel gaat. "Het is vooral zaak zijn aanvoerlijnen te ontregelen."

Hij wandelt rustig rond, scant continu het veld, zoekt met zijn ogen de ruimte waar hij bij balbezit zijn ongeëvenaarde kwaliteiten kan aanspreken. "We spelen vrijdagavond tegen de beste voetballer van de wereld. Als Lionel Messi in vorm is en ruimte krijgt, is Argentinië lastig te verslaan."

Vlaar herinnert zich het duel ook nog goed, niet in de laatste plaats omdat hij in de strafschoppenserie voor Nederland miste. Van Messi had ie niet bijzonder veel last gehad. "We hadden niemand speciaal op Messi gezet. Je weet dat hij, of ze de bal wel of niet hebben, alleen maar probeert vrij te komen. Dus moet je hem opvangen in de zone en zorgen dat je de restverdediging op orde hebt", kijkt hij terug op de intense halve finale.

"Hij is moeilijk te verdedigen", kijkt Martins Indi terug op zijn kennismaking met het Argentijnse wonderkind in 2014. "Volgens mij pakte ik al snel een gele kaart tegen hem. Daarna week hij uit naar de zijlijn. Mijn gedachte nu is dat hij van daaruit met zijn acties probeerde mij een rode kaart aan te smeren."

Bondscoach Louis van Gaal heeft dus een puzzel te leggen , zoals hij dat ook deed in de uiteindelijk door strafschoppen verloren halve finale van het WK acht jaar geleden in Brazilië. Ron Vlaar, Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi ontfermden zich destijds met succes over de man die de immense druk van een voetbalgek land met zich meedraagt.

Vlaar: "Dat laatste is ons toen goed gelukt, want hij is bijna niet gevaarlijk geweest. Maar we speelden niet tegen Messi, hè. We speelden tegen Argentinië. En die hadden nog wel meer goede spelers: Higuaín, Mascherano, noem maar op. Argentinië had toen meer grote spelers, maar op het gebied van karakter en enthousiasme doet deze ploeg niets onder."

Van Basten

Acht jaar eerder (2006) stond Marco van Basten als bondscoach van Oranje tegenover de piepjonge Messi, die in het derde groepsduel op het WK in Duitsland voor het eerst op een WK een basisplaats had gekregen. Beide landen hadden zich al verzekerd van een plaats in de achtste finales.

Ook die confrontatie tussen Nederland en Argentinië leverden geen doelpunten op. Messi, wiens faam hem was vooruitgesneld als de nieuwe sensatie van Barcelona, werd na zeventig minuten gewisseld.