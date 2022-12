Hertzberger, gepasseerd voor WK hockey, wél de zaal in voor EK: 'Doe alles voor Oranje'

Zo kwam het dat de 36-jarige topscorer uit de veldcompetitie, die door bondscoach Jeroen Delmée niet werd geselecteerd voor het WK veldhockey in India, zijn technische hoogstandjes zal showen bij het EK in Hamburg. "Ik doe alles voor Oranje", zegt Hertzberger. "Uitkomen voor Nederland is het mooiste wat er is."

De dag er voor, op zaterdag 10 december, is de finale van de hockeyvrouwen om 15.35 uur. Kijk hier voor het de speelschema's. Alle wedstrijden van het EK Zaal in Hamburg zijn te volgen via een livestream op www.eurohockeytv.org .

Het Europees Kampioenschap Indoor Heren 2022 is van 8 tot en met 11 december 2022 in Hamburg. De hockeymannen spelen hun eerste wedstrijd vandaag om 9.30 uur tegen Tsjechië en hun tweede om 19.30 uur tegen Duitsland. De finale is op zondag 11 december om 14.00 uur.

De aanvaller bijt zich vast in alles wat hij pakken kan. Hij trainde op vrijwillige basis elke dag van de zomervakantie door. Weet precies hoeveel eiwitten hij elke dag moet binnenkrijgen. "Ik ben er heilig van overtuigd dat 90 procent van de tophockeyers niet goed eet en drinkt voor de training."

Is dit EK een manier om bij Delmée in de picture te blijven voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024? "Nee joh, nul komma nul. Zaalhockey is een heel andere sport, het is niet dat Delmée dan denkt: goh, misschien dat hij op het veld ook wat kan."

Bikkelhard

De tophockeyer accepteert dat hij niet bij de WK-selectie zit, al is het ook bikkelhard, omdat zijn leeftijd bij de afwijzing meespeelde: "Je kan jongere spelers selecteren, maar qua blessures is dat een gok. Ik ben 36, topfit en gezegend met een blessurevrij lichaam. Het is maar wat je liever hebt."