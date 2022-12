Oud-president van Guatemala Pérez Molina krijgt 16 jaar cel

In Guatemala is voormalig president Otto Pérez Molina veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar voor corruptie. Zijn voormalige vice-president, Roxana Baldetti, is veroordeeld tot dezelfde straf.

Pérez Molina en Baldetti stapten in 2015 op vanwege een groot corruptieschandaal. Ze zouden geprofiteerd hebben van omkoping. Ondernemers kochten op grote schaal politici om waardoor ze geen invoerrechten hoefden te betalen. De staat zou op die manier 2 miljoen dollar zijn misgelopen. Aan steekpenningen zou 1 miljoen dollar zijn uitgegeven.

De 72-jarige Pérez Molina, die president was tussen 2012 en 2015, bestrijdt de aantijgingen. "Het is een leugen. Ik heb nooit illegale orders gegeven", sprak hij in de rechtszaal.

Pérez Molina zat de afgelopen zeven jaar al in de gevangenis in afwachting van een vonnis. Baldetti kreeg eerder in een andere corruptiezaak al ruim 15 jaar cel.