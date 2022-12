Afgezette president Peru na tumultueuze machtsstrijd aangeklaagd

De afgezette president verliet daarop het presidentieel paleis en ging een politiebureau binnen. Uren later kondigden de federale aanklagers aan dat Castillo gearresteerd was vanwege ongrondwettelijk handelen. "Geen enkele autoriteit kan zichzelf boven de grondwet stellen", luidde een verklaring. In de buurt van het politiebureau waren wat schermutselingen tussen aanhangers van Castillo en de politieagenten.

Castillo, een oud-leraar en vakbondsleider die anderhalf jaar geleden aan de macht was gekomen met de belofte de armen te helpen, had eerder op de dag geprobeerd om het parlement vleugellam te maken. Dat parlement wilde beginnen aan een afzettingsprocedure tegen Castillo vanwege corruptie.

Pedro Castillo, de afgezette president van Peru, is aangehouden vanwege 'rebellie'. Een felle machtsstrijd tussen het parlement en de president werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van eerstgenoemde. Het parlement heeft als vervanger van Castillo de vice-president benoemd tot president. Dina Boluarte, een advocaat, is daarmee de eerste vrouwelijke president van het land.

Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek:

Deze actie toont de politieke onervarenheid van Castillo, die eigenlijk vanaf het begin overhoop heeft gelegen met de oppositie, en anderzijds hoe wanhopig hij was. Wat hij deed was een impulsieve losse flodder, die overigens onnodig was, want de oppositie had eigenlijk helemaal niet genoeg stemmen voor een meerderheid bij de afzettingsprocedure waar over gestemd zou worden.

Na de poging van Castillo het parlement te ontbinden was die meerderheid er wel, werd hij afgezet en later dus gearresteerd. Castillo heeft twee keer eerder een poging tot afzetting overleefd en er liepen meerdere onderzoeken naar corruptie tegen hem en zijn familieleden. Die onderzoeken lopen nog en kunnen ervoor zorgen dat hij lange tijd achter de tralies verdwijnt.

Het belangrijkste is dat er nu politieke stabiliteit komt. Dina Boluarte is ervaren en gaf bij haar aantreden aan een eenheidsregering te willen vormen, waarmee ze een goed signaal afgeeft. Ze is al de zesde president sinds 2016 en de politiek is vergeven van de corruptieschandalen. Maar ondanks alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd in Peru, is dit toch wel een nieuw dieptepunt voor het land.